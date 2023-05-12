كميّات الأمطار المسجلة بعدد من مناطق البلاد خلال الــ24 ساعة الفارطة

سجلت مصالح الرصد الجوي نزول كميّات متفاوتة من الأمطار خلال الــ 24 ساعة المنقضية (من السابعة من صباح امس الخميس إلى السابعة من صباح الجمعة) بعدد من مناطق البلاد، في ما يلي هذه الكميّات بحساب المليمتر.





//ولاية القصرين// سبيطلة 47/ تالة 23/فوسانة 22/ جدليان 22/ فوسانة 22/العيون 18/ سبيبة 18/حيدرة 9/القصرين الشمالية 8/القصرين الجنوبية





// ولاية سيدي بوزيد// سبالة اولاد عسكر 38 / سيدي بوزيد 21 / جلمة 10 / سوق الجديد 10/ اولاد حفوز 9



//ولاية القيروان// الوسلاتية 33/ عين جلولة 32/ الشبيكة 28/ حفوز 26/ القيروان 24/ العلا 23/الحاجب 17/سد الهوارب 17



//ولاية الكاف// الجريصة 32/ قلعة سنان 24/ القلعة الخصباء 17/ الكاف 15/ القصور 14/ تاجروين 13/ السرس 9/الدهماني 8



//ولاية سوسة// سيدي الهاني 24/ مساكن 19/المسعدين 17/ شط مريم 11/ كندار 11/القلعة الكبرى 10/ هرقلة 9/ حمام سوسة 8/اكودة8/النفيضة 5



// ولاية المنستير// الوردانين 21/ طبلبة 20/ المنستير المطار 20/ منزل النور 20/ معتمر 20/ جمال 18/ طوزة 16/بنبلة 15/ البقالطة 15/ صيادة لمطة بوحجر 15/قصر هلال 13/سيدي بنور 11



/ولاية المهدية// المهعدية الميناء 12/ هبيرة 12/ اولاد الشامخ 11/بومرداس 7/شربان 7/ الجم 6/ملولش 3



//ولاية بنزرت// ماطر 17/ تينجة 12/سونين 10/ منزل بورقيبة 9/ سجنان 9 / العالية 8/ غار الملح 7



//ولاية جندوبة // طبرقة 13/ بني مطير 11/باجة المحطة 8/ نفزة 8/ سد بوهردمة 8/ سد كساب 7/ عين دراهم 6



//ولاية بن عروس // رادس 4/حمام الانف 3/ مقرين 3/بومهل 2/ بئر الباي 2







