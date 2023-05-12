بنزرت: تقدم اشغال القسط الثالث من برنامج التنمية المندمجة بمعتمدية اوتيك

تم، في إطار القسط الثالث من برنامج التنمية المندمجة بمعتمدية أوتيك من ولاية بنزرت، بالتنسيق مع مصالح الولاية والإدارات الفنية، الإنتهاء من تهيئة وتعبيد المسالك الريفية بكل من باش حانبة والبريج بكلفة جملية تفوق 1,4 مليون دينار، وذلك على طول 5 كلم، وفق معتمد المنطقة رامي معمري.



واضاف معمري لصحفي "وات" انه تم الإنتهاء من تزويد 59 عائلة قاطنة بمناطق الزقب1 و2 بالماء الصالح للشرب بكلفة 227 ألف دينار، علاوة على تركيز شبكة التنوير العمومي على طريق الوطنية رقم 8 بكلفة 233 ألف دينار، وإحداث ملعب حيّ بمنطقة حيّ النور بكلفة 192 ألف دينار.



وبين انه في اطار ذات البرنامج، وبمتابعة ميدانية من قبل مصالح التجهيز والبلدية والمعتمدية والمنسق الجهوي والمحلي لبرنامج التنمية المندمجة، تولت المقاولة المكلفة بتهيئة وتعبيد الطرقات الانطلاق في اشغال نغليف طرقات منطقة وحي سيدي عثمان بالخرسانة الإسفلتية، وجاري العمل للتدخل باحياء النور والفجة والهضاب العليا والمبطوح، وذلك ضمن برنامج تعادل كلفته المالية الجملية 2,9 مليون دينار.



ومن جانبه، اكد المنسق الجهوي لبرنامج التنمية المندمجة نجيب الدخلي، تقدم انجاز جميع مكونات البرنامج بكامل الجهة ومنها معتمدية اوتيك، وجاري العمل على بقية العناصر ومنها مشروع إحداث دار ثقافة بالفجّة الذي تمّ نشر الإعلان عن طلب العروض الخاص به بتاريخ 26 افريل المنقضي بكلفة مالية تعادل 2 مليون دينار، واشار الى ان السوق البلدي بأوتيك في مرحلة إعداد تقرير فرز العروض لعرضه على لجنة الصفقات بكلفة 800 ألف دينار.



