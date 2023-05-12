وزير الخارجية يؤكد لنظيره الأثيوبي "موقف تونس الثابت والداعي إلى ضرورة حل الأزمات والنزاعات، بطرق سلمية وعبر الحوار والتوافق"

تلقى نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج، يوم الخميس، مكالمة هاتفية من ديميكي ميكونان، نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية الأثيوبي، تم خلالها التطرق إلى "متانة علاقات الصداقة والأخوة التي تجمع بين البلدين".



وتم الاتفاق، بالمناسبة، على ضرورة "تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الأولوية"، وفق بلاغ صادر عن الخارجية.



كما شكّلت المكالمة، فرصة لتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والإفريقية الراهنة وذات الاهتمام المشترك. وقد جددّ الوزير "موقف تونس الثابت والداعي إلى ضرورة حل الأزمات والنزاعات، بطرق سلمية وودّية وعبر الحوار والتوافق".







