وزير الداخلية يؤكد أن اعتداء جربة هو عمل إجرامي وأن الاجهزة الأمنية قضت على المعتدى في ظرف وجيز

أكد وزير الداخلية كمال الفقي أن اعتداء جربة ، هو عمل إجرامي ، مضيفا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القضاء على المعتدي بجوار معبد الغريبة في ظرف وجيز ( 112 ثانية) .



وأبرز، خلال نقطة إعلامية انعقدت عشية اليوم الخميس بمقر وزارة الداخلية بالعاصمة ، أن المعتدي ، وهو عون امن، قام بتصفية زميله بالمركز البحري للحرس الوطني باغير جربة باستعمال مسدسه الخاص، ثم توجه على متن سيارة نارية تابعة للمركز ، ليتمركز بعد ذلك في حديقة تتبع منطقة السواني بجرية تبعد 200 مترا عن معبد الغريبة ودار الضيافة.



وأضاف الوزير أن المعتدى ترصد حركة سيارة تابعة لشرطة المرور، ثم قام بعد توسطه للشارع بإطلاق النار بصفة عشوائيّة ، وتوفي جراء الاعتداء بجوار معبد الغريبة عونا أمن وزائران اثنان لمعبد الغريبة.



وأفاد الفقي بأنه تم فتح تحقيق عدلي.



