الصندوق العالمي للطبيعة : الإدارة المتكاملة للمياه واستعادة النظم الإيكولوجية للغابات أولويات الخطة الاستراتيجية 2023-2027

يعد العمل على ضمان الإدارة المتكاملة لموارد المياه واستعادة النظم الإيكولوجية للغابات من بين أولويات الخطة الاستراتيجية 2023-2027 لمكتب الصندوق العالمي للطبيعة - شمال أفريقيا الذي يتخذ من تونس مقرا له

وتم تقديم هذه الاستراتيجية، اليوم الخميس ، خلال ورشة عمل إقليمية ، تم تنظيمها في الضاحية الشمالية لتونس العاصمة.



وتشمل الاستراتيجية تنفيذ الإدارة المتكاملة المستدامة للنظم البيئية الرئيسية للمياه العذبة ومستجمعات المياه الخاصة بها بهدف تعزيز تطوير أنظمة إيكولوجية أكثر مقاومة للمناخ والمساعدة في ضمان الرفاهية وسبل العيش للناس.



وفي هذا الصدد ، قال مدير مكتب الصندوق العالمي للطبيعة في شمال إفريقيا جمال جريجر: "إنها مسألة دعم الإجراءات المتعلقة بضمان مياه الشرب واحتياجات النظم البيئية المائيةوسنعمل على إدارة المياه بطريقة متكاملة مع الأخذ في الاعتبار مراعاة الاحتياجات المتغيرة للبشر والنظم الإيكولوجية والأنواع ".

وفيما يتعلق بالغابات ، تطمح الاستراتيجية إلى تحقيق صفر إزالة للغابات في شمال إفريقيا بحلول عام 2030 واستفادة مليون هكتار من النظم الإيكولوجية للغابات الحرجة والمتدهورة في المنطقة من خطط الاستعادة.



بالنسبة إلى النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية في المنطقة ، تستهدف الإجراءات المستقبلية النظم الإيكولوجية المستعادة إيكولوجياً والمقاومة لتغير المناخ ، بحلول عام 2030 ، لتوفير موائل حيوية للأنواع البحرية الرئيسية ودعم الاقتصاد وسبل عيش المجتمعات الساحلية.

من بين الأهداف المحددة للسنوات الخمس القادمة ، هناك أيضًا التزام بتنفيذ خطط التخفيف والتكيف مع تغيرات المناخ المعتمدة في إطار المساهمات المحددة وطنياً في بلدين على الأقل في شمال إفريقيا ، من خلال الطبيعة القائمة على الطبيعة والحلول التي تدعمها المجتمعات المحلية.

كما ينبغي أن تساهم هذه الخطط في سبل العيش وأن يتم دمجها بشكل جيد في خطط المحافظة على التنوع البيولوجي واستعادته لعام 2030.

على الصعيد السياسي ، سيعمل الصندوق العالمي للطبيعة - شمال إفريقيا على تزويد بلدان شمال إفريقيا بأطر سياسية قوية تدعم نهج المجتمع بأسره وتعزز تنفيذ أهداف التنوع البيولوجي والمناخ وتغير المناخ ومكافحة التلوث بالبلاستيك بالإضافة إلى الترويج للاستثمارات العامة والخاصة في هذا المجال.



وقال جريجر في تصريح لــ(وات) "نستهدف تعبئة حوالي 45 مليون دينار للسنوات الخمس المقبلة. جزء من هذا التمويل متاح بالفعل ونعمل على تعبئة الباقي".



وتابع "سنسعى إلى تنفيذ خطتنا الاستراتيجية بإشراك السكان المحليين ومساهمة الشركاء المحليين والأجانب".



شارك في افتتاح الورشة بالخصوص، زيرة البيئة ليلى الشيخاوي والمدير الإقليمي للصندوق العالمي للطبيعة في أوروبا وشمال أفريقيا أجاي باراي وممثلو وفد الاتحاد الأوروبي في تونس ومكتب تنسيق الأمم المتحدة ووكالة التنمية الفرنسية، علاوة عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) والاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة والصندوق العالمي للطبيعة في فرنسا وغيرها من الهياكل والمنظمات الوطنية والإقليمية والدولية.







