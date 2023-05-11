كنفدرالية الشغل تدين اعتداء جربة و تدعو الى تقديم المعلومة في الإبان

أدانت الكنفدرالية العامة التونسية للشغل، اعتداء جربة الذي جدّ أول أمس الثلاثاء و الذي أسفر عن وفاة أمنيين ومدنيين وعن إصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.



وثمنت الكنفدرالية العامة التونسية للشغل في بيان لها نجاعة تدخل قوات الأمن داعية إلى المزيد من اليقظة والحذر والحرص على تقديم المعلومة في الإبان حتى لا يقع توظيف الحدث بصورة تمس من سمعة تونس حسب تقديرها.



وأكّدت كنفدرالية الشغل أن تونس كانت وستظل أرض التسامح بين الأديان.



ووفق حصيلة نشرتها وزارة الداخلية، أسفر اعتداء جربة عن وفاة أربعة أشخاص، وهم أمنيان ومدنيان إثنان (تونسي وفرنسي)، بالإضافة إلى منفذ العملية، وهو عون حرس وطني.



وأفادت بأن منفذ العملية قتل زميله باستعمال سلاحه الفردي واستولى على الذخيرة، قبل محاولته الوصول إلى محيط معبد الغريبة وإطلاق النار بصفة عشوائيّة على الوحدات الأمنيّة المتمركزة بالمكان، التي منعتهُ من الوصول إلى المعبد وأردتهُ قتيلا.



كما أسفرت العملية، التي لاقت تنديدا واسعا محليا ودوليا، عن إصابة خمسة أعوان أمن بإصابات متفاوتة الخطورة، وأربعة أشخاص آخرين بجروح تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.



