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التعريف بالتجربة التونسية الناجحة في مجال التصميم والنسيج خلال أسبوع الموضة بمصر

Publié le Jeudi 11 Mai 2023 - 13:37 قراءة: 0 د, 57 ث
      
يشارك وفد يضم أربعة أساتذة جامعيين من المعهد العالي للموضة بالمنستير والمدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير علاوة على مشاركة متخرجين من المؤسستين ومجمع الموضة بتونس، في "أسبوع الموضة المصري" من 11 إلى 16 ماي الجاري بمصر، بمشاركة مختصين من مصر وتونس والأردن والمغرب، وفق ما أفادت به مديرة قسم التصميم والنسيج والموضة بالمعهد جهان الطرابلسي كريم "وات".

وبينت كريم ان الوفد سيتولى التعريف بالتجربة التونسية الناجحة في مجال التصميم بالمعهد العالي للموضة وهندسة النسيج بالمدرسة الوطنية للمهندسيين والتي ساعدت في النهوض بقطاع النسيج من خلال توفير كفاءات جامعية مختصة في مجالات محددة باعتبار التعاون اللصيق بين المعهد والمدرسة والصناعيين.

وسيقع التركيز على التجربة التونسية العريقة في مجال النسيج والتعريف بجامعة المنستير باعتبارها أكثر جامعة مختصة في مجال التصميم والموضة ، من ذلك التعريف بالتجربة الناجحة للمعهد العالي للموضة بالمنستير الذي يحتفل خلال هذه السنة بمرور 20 سنة على تأسيسه.

وأحدث المعهد سنة 2019، إجازة ذات البناء المشترك في التصميم اختصاص فن النسيج بالتعاون مع برنامج" تونس الإبداعية" والديوان الوطني للصناعات التقليدية وحرفيين وصناعيين في مجال النسيج قصد تثمين التراث التونسي الثري والمحافظة عليه وتطويره، وبدأت أوّل دفعة في الدراسة خلال السنة الجامعية 2020-2021، وتخرج السنة الفارطة 12 طالبا وطالبة من هذه الدفعة.

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