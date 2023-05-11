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قبلي: انجاز عدد من المشاريع النوعية لدعم التنمية ومرافق الثقافة برجيم معتوق

Publié le Jeudi 11 Mai 2023 - 14:39 قراءة: 0 د, 54 ث
      
تشهد معتمدية رجيم معتوق، انطلاقة انجاز عدد من المشاريع النوعية التي من شانها تحسين ظروف عيش متساكني المنطقة الحدودية، سواء عبر احداث موارد رزق للشباب او انجاز مرافق ترفيهية

واوضح معتمد رجيم معتوق منير بن رمضان اليوم الخميس ل"وات" انه تم الانطلاق في انجاز القسط الاول من المنطقة السقوية العمومية بعمادة رجيم معتوق عقب تذليل كافة العراقيل التي حالت دون الشروع في تنفيذ هذا المشروع المدرج منذ سنة 2016 ضمن برنامج التنمية المندمجة باعتمادات تفوق 3 فاصل 5 مليون دينار

واضاف انه تم ايضا تركيز الالة الحافرة التي ستقوم بحفر البئر العميقة الخاصة بهذه المنطقة السقوية التي ستمسح 100 هكتار (50 هكتارا منها بعمادة رجيم معتوق و50 هكتارا اخرى بعمادة المطروحة)، مؤكدا الطابع النوعي للمشروع الذي سيخصص بالكامل لانتاج الباكورات، مما سيساهم في تنوع الانتاج الفلاحي بالجهة.

وفي جانب اخر، اكد بن رمضان انه قد تم الانطلاق في بناء دار الثقافة برجيم معتوق، وهو من المشاريع الكبرى التي ينتظرها اهالي الجهة، حيث تتجاوز الاعتمادات المخصصة لانجازه 4 مليون دينار من اجل احداث فضاء عصري ومتكامل قادر على استيعاب الطاقات الشابة بالجهة، وتوفير الفضاءات الملائمة للترفيه وممارسة الانشطة الثقافية المختلفة

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