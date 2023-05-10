نابل: إعادة فتح الطريق الوطنية رقم 1 على مستوى حي سلتان بعد غلقها من قبل المحتجين

تم في حدود الساعة 11 من صباح اليوم الأربعاء، إعادة فتح الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين نابل وقرمبالية على مستوى حي سلتان، وذلك بعد غلقه من قبل متساكني حي النسيم التابع لمعتمدية قرمبالية، احتجاجا على الانقطاع المتواصل للماء الصالح للشراب



وندد المحتجون في تصريحاتهم لصحفية (وات)، بسياسة المماطلة التي تنتهجها السلط المحلية والجهوية بخصوص هذا الإشكال الذي يعطل سير الحياة اليومية لأهالي المنطقة جراء تواصل انقطاع الماء الصالح للشراب، مطالبين السلط المعنية بالتدخل العاجل لإيجاد حل جذري لهذا الإشكال، واكدوا تمسكهم بمطلبهم المشروع وحقهم في إيجاد حلول جذرية لضمان التزود بالماء خاصة مع اقتراب حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.



ومن جهته، أوضح النائب بمجلس النواب عن دائرة قرمبالية محمد علي فنيرة في تصريح ل(وات) أن حي النسيم الذي يضم أكثر من 100 عائلة يقع في منطقة جبلية بحي سلتان على مستوى خزان المياه التابع للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، مبينا أن انخفاض تدفق الماء الذي تشهده عديد المناطق خلال الفترة الأخيرة عمق معاناة أهالي هذه المنطقة



وأفاد فنيرة انه تم التحاور مع المحتجين وإقناعهم بإعادة فتح الطريق بعد تعهد بلدية فندق الجديد بالتنسيق مع عدد من الفلاحين، بتوفير خزانات مياه لضمان التزود بالماء الصالح للشراب لمتساكني الحي إلى حين تنظيم جلسة مع مدير إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لإيجاد حل جذري



وللإشارة فإنه لم يتسن لصحفية (وات) الحصول على رد بخصوص هذا الإشكال من قبل معتمد قرمبالية أو مدير إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، رغم المحاولات المتكررة.



