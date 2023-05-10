بيريز الطرابلسي: "حادثة إطلاق النار أفسدت فرحة الزيارة، والمعتدي كان يريد التشويش على أمن البلاد وعلى نجاح الزيارة"

قال بيريز الطرابلسي، رئيس هيئة تنظيم زيارة الغريبة، إنّ حادثة اطلاق النار ليلة أمس الثلاثاء جدت في محيط معبد الغريبة بعد ان اتم الزواراليهود طقوسهم ، مضيفا ان هذه الحادثة أفسدت فرحة الزيارة .



واعتبر الطرابلسي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء، إن أجواء احتفالات الغريبة هذه السّنة كانت مميّزة جدّا قائلا "لم نشهد مثلها منذ عشرين سنة، لكن للأسف أفسدت حادثة إطلاق النّار ما عشناه من فرحة، وأعتقد أنّ المعتدي كان يريد التشويش على أمن البلاد وعلى نجاح الزيارة".



واوضح أنّ عملية اطلاق النار جدت خارج معبد الغريبة وبعد انتهاء طقوس الزيارة ، ولم يسجل اي حادث داخل المعبد، مضيفا ان القتيلين الاثنين من الزوار كانا خارج المعبد، كما أن عملية الاجلاء تمت بعد ساعتين من الحادثة وتحت اشراف أمني محكم حيث تم نقل عدد من الزوار الذين بقوا بعد انتهاء الزيارة على متن حافلات الى اماكن اقامتهم.



واضاف في هذا الصدد ان الزوار بصدد المغادرة اليوم الأربعاء الى مكان اقامتهم في أجواء عاديّة معتبرا إن الزيارة كانت ناجحة قبيل الحادثة والحضور كان بأعداد غفيرة .



يشار الى أن وزارة الدّاخليّة، قالت في بلاغ ليلة امس الثلاثاء، إنّ عون أمن قام بإطلاق النار على زميله وحاول الوُصُول إلى مُحيط المعبد حيث قام بإطلاق النار بصفة عشوائيّة على الوحدات الأمنيّة المتمركزة بالمكان والتي تصدّت لهُ ومنعتهُ من الوصول إلى المعبد وأردتهُ قتيلا.



وذكر البلاغ أنّ العمليّة أسفرت عن إصابة 6 أعوان أمن، بإصابات مُتفاوتة الخطورة، توفّي أحدُهم، كما توفّي اثنان من الزوّار، هما تونسي (30 سنة) وفرنسي (42 سنة)، واصيب 4 أشخاص آخرين بجُرُوح مُتفاوتة، تمّ نقلهم إلى المستشفى لتلقّي العلاج.

كما اكد مصدر طبي بالمستشفى الجهوي بجربة اليوم الاربعاء (لوات) وفاة عون امن بالمستشفى بسبب اصابته البليغة.

يذكر أن الزيارة السنوية لمعبد الغريبة اليهودي بمنطقة الرياض بجزيرة جربة من ولاية مدنين، انطلقت يوم الاثنين 8 ماي 2023 وسط إقبال مهم للزوار الذين أتوا من تونس والعالم لاداء طقوسهم والاحتفال والتبرك في مناسبة يعتبرونها مقدّسة.

وتختتم الزيارة بعد يوم من انطلاقها بخرجة المنارة، حسب تصريح سابق لرئيس هيئة تنظيم الغريبة، بيريز الطرابلسي، ل(وات) والذّي رجّح أنّ عدد الزوار هذه السنة ناهز 7 آلاف زائر.



