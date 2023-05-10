Babnet

رسالة من رئيس الجمهورية إلى حاكم إمارة الشارقة

Publié le Mercredi 10 Mai 2023 - 10:18 قراءة: 0 د, 24 ث
      
بتكليف رئيس الجمهورية قيس سعيد، أدت وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي، يوم الإثنين 8 ماي، زيارة إلى إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسلمت لشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم إمارة الشارقة رسالة من الرئيس قيس سعيّد "تضمنت دعوة لزيارة تونس" وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الثقافية.
وبحسب البلاغ فقد تناول اللقاء "سبل تعزيز التعاون بين تونس والشارقة في مجالات الثقافة والإبداع والفكر والفنون والتراث، إضافة إلى تبادل الخبرات والكفاءات".


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 266313


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأربعاء 10 ماي 2023 | 20 شوال 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:56 19:17 16:04 12:23 05:16 03:36
Babnet
21°
 Babnet25° Babnet % 68 :الرطــوبة
تونــس Babnet15°
5.66 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
25°-1526°-1523°-1624°-1724°-17
  • Avoirs en devises
    21943,2

  • (9 Mai)
  • Jours d'importation
    94
  •              1 € = 3,36287 DT        1$ =3,04177 DT
  • Solde Compte du Trésor   (9 Mai)   1243,6 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    