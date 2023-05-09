القيروان: إحداث اول شركة أهلية محلية بمعتمدية منزل المهيري

عقدت الشركة الأهلية المحلية الفلاحية "الشباب والتنمية" جلستها التأسيسية، اليوم الثلاثاء، لتكون بذلك أول شركة أهلية محدثة بمعتمدية منزل المهيري والثانية في ولاية القيروان.



وأفادت عضوة مجلس إدارة الشركة، فدوى الجملي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن بعث الشركة الأهلية "الشباب والتنمية" كان ببادرة من مجموعة من أصحاب الشهائد العليا المعطّلين عن العمل في عدة اختصاصات، مشيرة إلى أنّ عدد المكتتبين في رأس مال الشركة (أكثر من 12 الف دينار) بلغ 51 شخصا من بينهم 7 نساء.

وبيّنت أن المهام الرئيسية للشركة تتمثل في تقديم الخدمات الفلاحية، وتوفير المنتوجات وتحويلها وتسويقها، ويطمح مؤسسو الشركة مستقبلا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي للشركة في المنتوجات الفلاحية البيولوجية وتحويلها وإنتاج العلف.

وشهدت الجلسة المصادقة على النظام الأساسي، والعقد التأسيسي للشركة، وتعيين مراقب حسابات، كما تم تعيين مجلس إدارة متكون من 6 أعضاء للسنوات الثلاث القادمة.



