وزير الخارجية يلتقي عميدة السلك الدبلوماسي الإفريقي تحضيرا للإحتفال بيوم إفريقيا

في إطار الإعداد للاحتفال ب"يوم إفريقيا" الموافق ل25 ماي، التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمّار ، سفيرة غينيا الإستوائية بتونس و عميدة السلك الدبلوماسي الإفريقي بتونس، جارتيدوس نسانغ ،التي كانت مصحوبة بسفراء السنغال والجزائر و الكامرون.



وبهذه المناسبة، أكد الوزير ،حسب بلاغ أصدرته الوزارة يوم الثلاثاء ، على خصوصية وثراء وتنوع العلاقات التونسية الإفريقية، وأثنى، في هذا الصدد، على المجهودات التي تبذلها مجموعة السفراء الأفارقة بتونس من أجل تعزيز العلاقات الثنائية وإحياء روح التضامن والتعاون بين الشعوب والدول الإفريقية.



كما أعلم الوزير السفراء اعتزام وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج تنظيم تظاهرة خاصة للإحتفال ب"يوم إفريقيا".



ومن جانبها ذكّرت نسانغ بعراقة العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع تونس بالبلدان والشعوب الإفريقية، مؤكدة حرصها على مزيد توطيدها.



كما قدمت بهذه المناسبة، نبذة حول البرنامج الإحتفالي الخاص ب"يوم إفريقيا"، معربة عن امتنانها للدعم والاهتمام التونسي بهذه الذكرى السنوية التي ستنتظم هذه السنة تحت عنوان "الوحدة والإخوة".



ويذكر أنه قد تم اختيار يوم 25 من ماي للاحتفال ب"يوم إفريقيا" لأنه يمثل الذكرى السنوية لتأسيس منظمة الوحدة الأفريقية- التي أصبحت فيما بعد تعرف بإسم الإتحاد الإفريقي- فى 25 ماي 1963، وكانت من الأهداف الرئيسية لهذه المنظمة تشجيع التكامل الاقتصادي والسياسي بين الدول الأعضاء وتحرير الشعوب الإفريقية من السيطرة الأجنبية والاستغلال.



