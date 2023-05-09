توزر: فتح تحقيق عدلي وإداري في حادثة سقوط جدار حديث البناء بالمعهد النموذجي بتوزر (الوالي)

أفاد والي توزر، محمد أيمن البجاوي، بأن النيابة العمومية فتحت، اليوم الثلاثاء، تحقيقا عدليّا في حادثة سقوط جدار حديث البناء بالمعهد النموذجي بتوزر، بالتوازي مع فتح تحقيق إداري في الغرض، وذلك في أعقاب زيارة ميدانية أداها الى المعهد المذكور لمعاينة مخلفات سقوط هذا الجدار جراء الرياح القوية التي شهدتها الجهة أمس الاثنين.

وأضاف والي الجهة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الجدار وإن كان غير وظيفي نظرا لإنشائه بغاية الزينة، فضلا عن كون المعهد ما يزال غير مستغلا باعتبار أنه تم القبول الوقتي فقط للمبنى، إلا أنّه من الضروري التحقّق من مواصفات بناء الجدار باعتبار أنه كان سيتسبب حتما في خسائر بشرية لو كان مستغلا، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن الرياح القوية والعواصف الرملية التي شهدتها الجهة لم تسفر عن خسائر مادية كبيرة باستثناء سقوط بعض الأشجار وسقوط جدار قديم متداع بالقرب من السوق المركزية، معتبرا أن سقوط جدار حديث الانشاء بالمعهد النموذجي أبرز هذه الخسائر.





