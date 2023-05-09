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شبه استقرار في إجمالي إنتاج الكهرباء مع موفى مارس 2023

Publié le Mardi 09 Mai 2023 - 16:47 قراءة: 0 د, 58 ث
      
سجل إجمالي إنتاج الكهرباء، مع موفى مارس 2023، شبه استقرار ليبلغ 4312 جيغاوات ساعة (دون احتساب الإنتاج الذاتي المستهلك)، مقابل 4306 جيغاوات/ساعة ، خلال نفس الفترة من سنة 2022 ، وفقا لنشرية الوضعية الطاقية لشهر مارس 2023، الصادرة عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم، الثلاثاء.
وارتفع الإنتاج المخصص للسوق المحلية بنسبة 1 بالمائة فقط ولا تزال الشركة التونسية للكهرباء والغاز، تحتفظ بنصيب الأسد من إنتاج الكهرباء بنسبة 99 بالمائة من الإنتاج الوطني مع موفى مارس 2023. وشهد انتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي زيادة طفيفة بنسبة 5ر0 بالمائة.
وافاد المرصد، التابع لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم، ان إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة قدر بـ3ر2 بالمائة، فقط.

وعرفت مبيعات الكهرباء ارتفاعا بنسبة 2 بالمائة في الفترة المترواحة بين موفى شهري مارس 2022 و 2023. وسجلت مبيعات حرفاء الجهد العالي انخفاضا بنسبة 10 بالمائة فيما شهدت مبيعات حرفاء الجهد المتوسط ​​
زيادة طفيفة في حدود 1 بالمائة.

ويبقى الصناعيون أكبر مستهلكين للكهرباء. وسجلت غالبية القطاعات انخفاضا في المبيعات بشكل رئيسي ، صناعة الورق والنشر (23 - بالمائة) والصناعات الاستخراجية ( 22 - بالمائة) ، مقابل زيادة المبيعات في قطاع الضخ (المياه وخدمات الصرف الصحي) (17+ بالمائة) وقطاع السياحة ( 16 + بالمائة) والضخ الزراعي ( 10+ بالمائة)

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