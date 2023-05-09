الدورة الثانية للألعاب الإفريقية الشاطئية (الحمامات 2023) - البرنامج النهائي

تتواصل التحضيرات لتنظيم الدورة الثانية للالعاب الافريقية الشاطئية في الفترة من 23 الىى 30 جوان المقبل بمدينة الحمامات بنسق حثيث في مختلف الجوانب المتعلقة بالتنظيم.



وافاد منظمون انعدة لجان اولمبية وطنية افريقية بادرت بتسجيل رياضييها واعضاء وفودها للمشاركة في الدورة الافريقية الشاطئية وانه قبل قرابة الشهر و النصف فان عملية الاعتماد تسير بشكل جيد وبمنحى تصاعدي واعد وذلك بعد ان تم في نهاية الاسبوع افتتاح عملية التسجيل عبر تطبيقة تم اعتمادها بنجاح وقد انجزتها كفاءات تونسية شابة.



ومن جهة افاد منظمون انه تمت برمجة سباق الماراطون الشاطئي الذي تم ادراجه في برنامج الالعاب يوم 28 جوان المقبل.

وفي ما يلي اهم فقرات التظاهرة الافريقية الشاطئية التي تبدا يوم 22 جوان بالحمامات بانعقاد الجلسة العامة لجمعية اللجان الاولمبية الافريقية .وستفتتح رسميا يوم 23 جوان الجاري.





وتقام يومي 24 و25 بالحمامات اشغال الجلسة العامة لجمعية الاكاديميات الاولمبية الافريقية



وفي ما يلي برنامج مختلف الالعاب.

-الكرة الطائرة الشاطئية - من 23 الى 27 جوان

-كاتا –كاراتي - يوما 24 و25 جوان

-كرة اليد الشاطئية - من 24 الى 26 جوان

-التجديف الشاطئي من 24 الى 26 جوان

-مبارزة يوم 26 جوان (مسابقات استعراضية)

-كرة القدم الشاطئية من 27 الى 30 جوان

-سباحة مياه حرة يوم 27 جوان

-التنس الشاطئي يوما 28 و 29 جوان

-كرة السلة 3/3 - يوما 28 و29 جوان

/-اتا –كاراتي - يوما 24 و25 جوان

-وشو كونغفو - يوما 26 و27 جوان

مصارعة شاطئية يوما 28 و29 جوان

-بادمينتون من 27 الى 29 جوان

-ماراطون شاطئي يوم 28 جوان

-كايا ك يوم 30 جوان

بادل –( مسابقة استعراضية ) يوم 30 جوان

الاختتام / يوم 30 جوان



