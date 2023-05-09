الشابي: الجلسات التفاوضية مع وزارة التربية لم تأت بمقترحات بل بتراجعات عن الاتفاقات المبرمة

قال الكاتب العام المساعد لجامعة التعليم الأساسي توفيق الشابي اليوم في تصريح ل(وات) قبل انطلاق أعمال الهيئة الادارية

للجامعة بالحمامات "أن جلسات التفاوض مع وزارة التربية لم تأت بمقترحات بل بتراجعات حتى على الاتفاقات المبرمة".



وأشار توفيق الشابي الى أن الهيئة الادارية للتعليم الأساسي التي تنعقد لتقييم تحركات القطاع منذ بداية السنة الدراسية والمتمثلة خاصة في حجب الاعداد

في الثلاثيتين الأولى والثانية ستتولى كذلك "تقييم المحصول التفاوضي الذي وصفه ب"الهزيل" والذي لا يرتقي الى تطلعات المدرسين" ولاتخاذ القرارات

الملائمة لما تبقى من السنة الدراسية.



ولفت الى أن وزارة التربية ترفض التفاوض في المطالب ذات البعد المادي والتي وصفها بالمطالب الحقيقية للقطاع والمضمنة بلائحة مارس 2021 و

اكتوبر 2022 مبرزا أن هذه المطالب هي نقطة الاختلاف بين الوزارة و الجامعة العامة للتعليم الأساسي حسب تقديره.



وأبرز توفيق الشابي أن الحديث عن سنة بيضاء أو ارتقاء آلي "ليس من مشمولات جامعة التعليم الأساسي ولكنه من مسؤوليات وزارة التربية".



وشدد على أنه في انتظار أن تتقدم وزارة التربية بمقترحات تحسّن من الوضع المادي للمدرسين سينتفي سبب هذا الحجب قائلا "القرار رهين مقترحات وزارة التربية" مؤكدا أن الجامعة لا تزال مستعدة للتفاوض للوصول الى حلول ترضي الجميع.







