Babnet

قبلي: وفاة امراة في حادث مرور بين حافلة الشركة الوطنية للنقل بين المدن وسيارة خفيفة

Publié le Mardi 09 Mai 2023 - 10:33 قراءة: 0 د, 41 ث
      
جد صباح اليوم الثلاثاء، حادث مروربين حافلة الشركة الوطنية للنقل بين المدن وسيارة خفيفة، تسبب في وفاة راكبة الحافلة، واصابة صاحب السيارة الخفيفة، وفق المدير الجهوي للحماية المدنية العقيد سيف الدين الدخلاوي.

وبين الدخلاوي ل"وات" ان الحادث جد على الطريق الوطنية عدد 16 الرابطة بين ولايتي قبلي وقابس، وتحديدا على مستوى منطقة سعيدان من معتمدية قبلي الشمالية، بين حافلة الشركة الوطنية للنقل بين المدن قادمة من تونس العاصمة وسيارة خفيفة في الاتجاه المعاكس

واضاف انه تم توجيه سيارتين تابعتين للحماية المدنية على عين المكان اضافة الى سيارة تابعة للطب الاستعجالي المتنقل، وقد تمت معاينة حالة وفاة لامراة تبلغ من العمر 50 سنة كانت على متن الحافلة، في حين تم نقل سائق السيارة الخفيفة، الذي كان يعاني من اصابة على مستوى اليد اليسرى، الى قسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بقبلي، ووصفت الحالة الصحية لباقي الركاب بال"جيدة".

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 266245


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الثلاثاء 09 ماي 2023 | 19 شوال 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:55 19:17 16:04 12:23 05:17 03:38
Babnet
19°
 Babnet21° Babnet % 82 :الرطــوبة
تونــس Babnet16°
6.69 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
21°-1626°-1526°-1523°-1726°-18
  • Avoirs en devises
    21826,7

  • (8 Mai)
  • Jours d'importation
    94
  •              1 € = 3,35800 DT        1$ =3,04526 DT
  • Solde Compte du Trésor   (8 Mai)   1408,3 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    