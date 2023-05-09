قبلي: وفاة امراة في حادث مرور بين حافلة الشركة الوطنية للنقل بين المدن وسيارة خفيفة

جد صباح اليوم الثلاثاء، حادث مروربين حافلة الشركة الوطنية للنقل بين المدن وسيارة خفيفة، تسبب في وفاة راكبة الحافلة، واصابة صاحب السيارة الخفيفة، وفق المدير الجهوي للحماية المدنية العقيد سيف الدين الدخلاوي.



وبين الدخلاوي ل"وات" ان الحادث جد على الطريق الوطنية عدد 16 الرابطة بين ولايتي قبلي وقابس، وتحديدا على مستوى منطقة سعيدان من معتمدية قبلي الشمالية، بين حافلة الشركة الوطنية للنقل بين المدن قادمة من تونس العاصمة وسيارة خفيفة في الاتجاه المعاكس



واضاف انه تم توجيه سيارتين تابعتين للحماية المدنية على عين المكان اضافة الى سيارة تابعة للطب الاستعجالي المتنقل، وقد تمت معاينة حالة وفاة لامراة تبلغ من العمر 50 سنة كانت على متن الحافلة، في حين تم نقل سائق السيارة الخفيفة، الذي كان يعاني من اصابة على مستوى اليد اليسرى، الى قسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بقبلي، ووصفت الحالة الصحية لباقي الركاب بال"جيدة".



