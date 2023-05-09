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بنزرت: معتمدية تينجة تحتضن فعاليات الدورة التكوينية الأولى لفائدة 25 شابا وشابة من باعثي المشاريع

Publié le Mardi 09 Mai 2023 - 14:51 قراءة: 0 د, 34 ث
      
تم يوم الإثنين بفضاء دار الشباب بتينجة، من ولاية بنزرت، إعطاء إشارة انطلاق فعاليات الدورة التكوينية الأولى لفائدة 25شابا وشابة، من باعثي المشاريع، حسب ما أفاد به (وات)، معتمد هذه المنطقة، علي بتبوت.

وبيّن المصدر أن هذه الدورة التكوينية، تندرج في إطار التوصيات الأخيرة التي أقرها رئيس المجلس الجهوي للتكوين ووالي بنزرت، سمير عبد اللاوي، بمناسبة الاجتماع الدوري للمجلس، مضيفا أن الدورة من تنظيم مكتب التشغيل بتينجة، تحت إشراف الادارة الجهوية للتشغيل والتكوين، وتتواصل على امتداد عشرين يوما بمقر دار الشباب بتينجة.

ولاحظ أنه يمكن للمشارك أن يتمتع بمنحة مالية هامة، فضلا عن الاستفادة من المتابعة والمرافقة طيلة مراحل إعداد ملف المشروع وانتصابه للحساب الخاص، مع إمكانية توفير التمويل لفائدة المنتفع من التكوين.

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