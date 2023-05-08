بنزرت: تخصيص حوالي 20 مليون دينار لدعم البنية الاساسية والتجهيزات الجماعية ضمن مشاريع وكالة التجديد والتهذيب العمراني بالجهة

تناهز كلفة مشاريع وكالة التهذيب والتجديد العمراني بولاية بنزرت حوالي 20 مليون دينار، من بينها الجيل الاول من برنامج تهذيب وادماج الاحياء السكنية بقسطيه الاول والثاني بعدد من المناطق البلدية بكل من منزل عبد الرحمان ومنزل جميل ومنزل بورقيبة وبنزرت وغزالة، والبرنامج الخصوصي للحد من التفاوت الجهوي بمعتمديات اوتيك ومنزل بورقيبة وجومين وبنزرت وماطر، وفق ما استعرضته جلسة عمل انعقدت اليوم الاثنين بمقر الولاية.



كما تطرّقت الجلسة إلى تقدّم انجاز الدراسات الخاصة بالجيل الثاني من برنامج تهذيب وادماج الاحياء السكنية والذي يشمل معتمدية بنزرت الجنوبية ولاسيما احياء الوفاء والشبوحية والخروبة وبرج الجباري وحافر مهر والمصيدة ومنزل اسماعل بكلفة 8،5 ملايين دينار، وتمّ الاتفاق في هذا الصدد، على تنظيم جلسة قطاعية للنظر في تحديد اولويات التدخلات التي ستبرمج في مجالات تحسين البنية الاساسية من طرقات وانارة عمومية وشبكات صرف الصحي وتصريف مياه الامطار، علاوة على استعراض الاتفاقية الخاصة بين الوكالة وبلدية منزل بورقيبة لتهذيب حي الثورة بكلفة 4 ملايين دينار.

وشددت الكاتبة العامة للولاية، لبنى عبيد، بالمناسبة، على اهمية تسريع مختلف المشاريع المعطلة، وفض الاشكاليات العالقة سواء منها الطارئة او الهيكلية، مبينة ان مصالح الولاية على اتم الاستعداد لمد يد العون لجميع المصالح الفنية والبلدية لتحقيق اهداف تلك المشاريع الموجهة اساسا لتحسين جودة الحياة وتوفير المرافق الحياتية الواجبة للمواطنين، وفق تعبيرها.

يشار إلى أنّه تم خلال جلسة العمل فض عدد من الاشكاليات العالقة والمعطلة لاتمام بعض المشاريع المتواصلة بكل من معتمديات جومين وبنزرت واوتيك ومنزل بورقيبة وغزالة.



