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الجيش التونسي يشارك للمرّة الثالثة على التوالي في التمرين العسكري المشترك "الأسد الإفريقي 23"

Publié le Lundi 08 Mai 2023 - 22:03 قراءة: 0 د, 36 ث
      
يشارك الجيش التونسي من 8 إلى 31 ماي الجاري، وللمرّة الثالثة على التوالي، في التمرين العسكري المشترك "الأسد الإفريقي 23"، وذلك بالتعاون مع القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم).

وأفادت وزارة الدفاع الوطني، في بلاغ أصدرته اليوم الاثنين، بأنه سيتم تنفيذ هذا التمرين بميدان الرمي ببن غيلوف بمعتمدية الحامة من ولاية قابس، وقبالة سواحل مدينة قابس، وذلك بمشاركة وحدات عسكرية من الجيوش الثلاثة والصحّة العسكرية، وعدّة هياكل أخرى من المؤسسة العسكرية موزّعين بين مختلف مراحل التمرين.

وأوضحت أن هذا التمرين، يتضمن دروسا نظرية وتمارين ميدانية وتدريبات مشتركة وعمليات عسكرية بحرية وجوّية، قصد تعزيز القدرات العملياتية والقتالية، والرفع من الجاهزية للتصدّي للجريمة العابرة للحدود، وتبادل الخبرات في التخطيط العملياتي المشترك بين مختلف القوّات، إضافة إلى التدخّلات الطبّية والأمن السيبرني.


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