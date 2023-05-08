منتصر الوحيشي: سنسعى الى تشريف كرة القدم التونسية رغم صعوبة المهمة

اكد منتصر الوحيشي مدرب المنتخب الوطني التونسي للاواسط (اقل من 20 سنة ) ان الهدف من المشاركة في كاس العالم المرتقبة في الارجنتين هو تشريف لكرة القدم التونسية رغم الاقرار بصعوبة المهمة صلب المجموعة الخامسة بمعية منتخبات العراق و انقلترا و الاوراغوي و في ظل تواضع التحضيرات و محدودية الرصيد البشري و قصر الفترة الزمنية المخصصة للاستعدادا للحدث العالمي".



واكد الوحيشي خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الاثنين بمقر الادارة الوطنية للتحكيم بالجامعة التونسية لكرة القدم وخصصها للاعلان عن قائمة لاعبي المنتخب التونسي للاواسط

التي ستشارك في مونديال الارجنتين (من 20 ماي الى 11 جوان 2023) ان "ضبط القائمة انطوى على صعوبة بالغة باعتبار ان الفيفا قد حدد العدد الاقصي لكل منتخب ب21 لاعبا (18 لاعبا و 3 حراس مرمى) مما اضطرنا للاستغناء عن عدد من العناصر التي سبق لها المشاركة في كاس امم افريقيا الاخيرة وقد وتم اعتماد معيار الجاهزية و القدرة على التكيف في مراكز اللعب لتحديد قائمة اللاعبين النهائية".



وتابع الوحيشي ان "عددا من اللاعبين كان بالامكان الاستعانة بهم في كاس العالم الا ان التزاماتهم التعاقدية مع انديتهم حالت دون ذلك شان اللاعب حنبعل المجبري الذي اعرب عن رغبته بالمشاركة في المونديال الا ان الفترة الانتقالية التي يعيشها مع فريقه الاصلي مانشستر يونايتد حالت دون ذلك".



وحول التحضيرات التي سيجريها المنتخب التونسي لاقل من 20 سنة استعدادا لمونديال الارجنتين اشار الوحيشي الى ان " المنتخب سيجري تربصا تحضيريا انطلاقا من يوم غد الثلاثاء تتخلله مباراتان وديتيان ضد كل من الاولمبي الباجي و اتحاد بن قردان يومي 12 و 15 ماي الجاري على ان يكون التحول الى الارجنتين يوم 16 من ذات الشهر وهي تحضيرات قصيرة حيث كنا نتمنى ملاقاة منتخبات ايطاليا و غامبيا و السنيغال وديا الا اننا لم نتمكن من ذلك لاسباب مختلفة اهمها ضغط الفترة الزمنية للتحضير".



وحول حظوظ المنتخب التونسي لاقل من 20 سنة في المونديال اكد الوحيشي ان "المنافسة ضمن المجموعة الخامسة قوي في وجود منتخب انقلترا بطل اوروبا و العراق وصيف بطل اسيا و الاوراغوي الذي لعب 9 مباريات في تصفيات امريكا الجنوبية لم ينهزم خلالها الا في لقاء واحد امام البرازيل و بالتالي فان هدفنا تقديم مستوى مشرف و لن ندخر جهدا من اجل ذلك و سنجاري كل مباراة على حده ".



ويذكر ان المنتخب التونسي سيلاقي منتخبات انقلترا يوم 22ماي الجاري و العراق يوم 25 منه و اوراغواي يوم 28 من ذات الشهر

وختم مدرب المنتخب الوطني لاقل من 20 سنة بالتشديد على ان "الاولوية خلال الفترة القادمة و النهائية للتحضيرات سترتكز على تفادي اخطاء الخط الخلفي و تحسين المنظومة الدفاعية من اجل عدم تكرار الهفوات المرتكبة في نهائيات كاس امم افريقيا الاخيرة".



وضمت قائمة اللاعبين الذين تمت دعوتهم 9 لاعبين يحترفون اللعب في مصر وفي بلدان اوروبية . وفي يلي تركيبة القائمة / :

رائد القزاح (النجم الساحلي) - ادريس العرفاوي (داينز البلجيكي) - توماس الزواغي (ساسولو الايطالي) - رائد بوشنيبة (الترجي الرياضي) - محمود غربال (النادي الصفاقسي) - زين الدين ساسي (الترجي الرياضي) - علي السعودي (الملعب التونسي) - كريم العابد (كارلسروه الالماني) - ريان النصراوي (نيم الفرنسي) - غيث الوهابي (الترجي الرياضي) - ياسين الدريدي (النادي الافريقي) - سامي شوشان (برايتون) - محمد وائل الدربالي (الاولمبي الباجي) - مالك المهري (الترجي الرياضي) - شيم الجبالي (ليون الفرنسي) - بشير يعقوب (موناكو الفرنسي) - ادم قرب (النادي الافريقي) - جبريل عثمان (سانت ايتيان) - محمد الضاوي (الاهلي المصري) - يوسف سنانة (النادي الافريقي) - راقي العواني (النجم الساحلي).



يذكر ان المنتخب التونسي كان قد ضمن تاهله الى المونديال بحلوله في المركز الرابع في نهائيات كاس افريقيا للامم الاخيرة بمصر.



