قائمة لاعبي المنتخب التونسي للاواسط لكرة القدم المدعوين للمشاركة في مونديال الارجنتين

اعلن منتصر الوحيشي مدرب المنتخب التونسي لكرة القدم للاواسط خلال لقاء اعلامي انعقد اليوم الاثنين بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم عن قائمة من 21 لاعبا للمشاركة في نهائيات كأس العالم تحت 20 عاما المقررة في الأرجنتين من 20 ماي الجاري الى 11 جوان المقبل.



وضمت القائمة الاسماء التالية : رائد القزاح (النجم الساحلي) - ادريس العرفاوي (داينز البلجيكي) - توماس الزواغي (ساسولو الايطالي) - رائد بوشنيبة (الترجي الرياضي) - محمود غربال (النادي الصفاقسي) - زين الدين ساسي (الترجي الرياضي) - علي السعودي (الملعب التونسي) - كريم العابد (كارلسروه الالماني) - ريان النصراوي (نيم الفرنسي) - غيث الوهابي (الترجي الرياضي) - ياسين الدريدي (النادي الافريقي) - سامي شوشان (برايتون) - محمد وائل الدربالي (الاولمبي الباجي) - مالك المهري (الترجي الرياضي) - شيم الجبالي (ليون الفرنسي) - بشير يعقوب (موناكو الفرنسي) - ادم قرب (النادي الافريقي) - جبريل عثمان (سانت ايتيان) - محمد الضاوي (الاهلي المصري) - يوسف سنانة (النادي الافريقي) - راقي العواني (النجم الساحلي).

يذكر ان المنتخب التونسي كان قد ضمن تاهله الى المونديال بحلوله في المركز الرابع في نهائيات كاس افريقيا للامم الاخيرة بمصر. وستخوض العناصر الوطنية الدور الاول للمونديال ضمن المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات اوروغواي وانقلترا والعراق.



