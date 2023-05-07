بطولة الرابطة الثانية (المجموعة1-الجولة19): النتائج و الترتيب

في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب مباريات المجموعة الاولى من منافسات الجولة التاسعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم و التي دارت مساء اليوم الاحد :
الاحد 7 ماي 2023
المجموعة الاولى
ملعب مصطفى الدوري بجربة
امل جربة-امل الرقبة 1-صفر
ملعب قابس
مستقبل قابس-النادي القربي 2-1
ملعب القيروان
شبيبة القيروان - مستقبل المرسى 1-صفر
ملعب بنبلة
النادي البنبلي - اولمبيك مدنين 1-4
ملعب المحمدية
مستقبل المحمدية-جندوبة الرياضية 3-1
ملعب وادي الليل
مستقبل وادي الليل- النجم الرادسي 1-2
الترتيب ( كل الفرق لعبت 19 مقابلة)
1-مستقبل المرسى 41
2-شبيبة القيروان 39
3-امل جربة 27
4-النادي القربي 25
5-مستقبل وادي الليل 23
--امل الرقبة 23
--اولمبيك مدنين 23
--مستقبل قابس 23
--النجم الرادسي 23
10-جندوبة الرياضية 21
11-مستقبل المحمدية 21
12-النادي البنبلي 17
الاحد 7 ماي 2023
المجموعة الاولى
ملعب مصطفى الدوري بجربة
امل جربة-امل الرقبة 1-صفر
ملعب قابس
مستقبل قابس-النادي القربي 2-1
ملعب القيروان
شبيبة القيروان - مستقبل المرسى 1-صفر
ملعب بنبلة
النادي البنبلي - اولمبيك مدنين 1-4
ملعب المحمدية
مستقبل المحمدية-جندوبة الرياضية 3-1
ملعب وادي الليل
مستقبل وادي الليل- النجم الرادسي 1-2
الترتيب ( كل الفرق لعبت 19 مقابلة)
1-مستقبل المرسى 41
2-شبيبة القيروان 39
3-امل جربة 27
4-النادي القربي 25
5-مستقبل وادي الليل 23
--امل الرقبة 23
--اولمبيك مدنين 23
--مستقبل قابس 23
--النجم الرادسي 23
10-جندوبة الرياضية 21
11-مستقبل المحمدية 21
12-النادي البنبلي 17
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