بطولة الرابطة الثانية (المجموعة1-الجولة19): النتائج و الترتيب

في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب مباريات المجموعة الاولى من منافسات الجولة التاسعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم و التي دارت مساء اليوم الاحد :



الاحد 7 ماي 2023

المجموعة الاولى

ملعب مصطفى الدوري بجربة

امل جربة-امل الرقبة 1-صفر

ملعب قابس

مستقبل قابس-النادي القربي 2-1

ملعب القيروان

شبيبة القيروان - مستقبل المرسى 1-صفر

ملعب بنبلة

النادي البنبلي - اولمبيك مدنين 1-4

ملعب المحمدية

مستقبل المحمدية-جندوبة الرياضية 3-1

ملعب وادي الليل

مستقبل وادي الليل- النجم الرادسي 1-2





الترتيب ( كل الفرق لعبت 19 مقابلة)

1-مستقبل المرسى 41

2-شبيبة القيروان 39

3-امل جربة 27

4-النادي القربي 25

5-مستقبل وادي الليل 23

--امل الرقبة 23

--اولمبيك مدنين 23

--مستقبل قابس 23

--النجم الرادسي 23

10-جندوبة الرياضية 21

11-مستقبل المحمدية 21

12-النادي البنبلي 17



