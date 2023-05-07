Babnet

فوز النجم الساحلي على اتحاد بنقردان 2-صفر

Publié le Dimanche 07 Mai 2023 - 18:40 قراءة: 0 د, 17 ث
      
فاز النجم الساحلي اليوم بالملعب الاولمبي بسوسة على اتحاد بنقردان بنتيجة 2/ صفر في اطار مباريات الجولة السادسة من مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم

وسجل ثنائية النجم الساحلي كل من ياسين الشماخي(50د) واصيل الجزيري (90+1)
ورفع النجم الساحلي رصيده الى 18 نقطة متصدرا فيما تجمد رصيد ملاحقه المباشر اتحاد بنقردان عند 13 نقطة.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 266163


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأحد 07 ماي 2023 | 17 شوال 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:53 19:15 16:03 12:23 05:19 03:40
Babnet
22°
 Babnet30° Babnet % 78 :الرطــوبة
تونــس Babnet18°
2.57 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
30°-1820°-1722°-1626°-1626°-18
  • Avoirs en devises
    21826,7

  • (5 Mai)
  • Jours d'importation
    94
  •              1 € = 3,35800 DT        1$ =3,04526 DT
  • Solde Compte du Trésor   (5 Mai)   1283,7 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    