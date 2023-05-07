فوز النجم الساحلي على اتحاد بنقردان 2-صفر

فاز النجم الساحلي اليوم بالملعب الاولمبي بسوسة على اتحاد بنقردان بنتيجة 2/ صفر في اطار مباريات الجولة السادسة من مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم
وسجل ثنائية النجم الساحلي كل من ياسين الشماخي(50د) واصيل الجزيري (90+1)
ورفع النجم الساحلي رصيده الى 18 نقطة متصدرا فيما تجمد رصيد ملاحقه المباشر اتحاد بنقردان عند 13 نقطة.
وسجل ثنائية النجم الساحلي كل من ياسين الشماخي(50د) واصيل الجزيري (90+1)
ورفع النجم الساحلي رصيده الى 18 نقطة متصدرا فيما تجمد رصيد ملاحقه المباشر اتحاد بنقردان عند 13 نقطة.
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