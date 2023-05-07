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امطار مؤقتا رعدية ثم غزيرة بالشمال والوسط اخر ليلة الاحد وغدا الاثنين

Publié le Dimanche 07 Mai 2023 - 10:59 قراءة: 0 د, 31 ث
      
يتميز الوضع الجوي، بداية من آخر هذه الليلة وغدا الاثنين، بنزول أمطار مؤقتا رعدية بالشمال وبالمناطق الغربية للبلاد ثم تشمل تدريجيا بقية الجهات وتكون غزيرة بمناطق الشمال والوسط، وفق نشرة متابعة اصدرها المعهد الوطني للرصد الجوي، الاحد.

ويتراوح المجموع اليومي للامطار عامة بين 20 و 50 مليمترا وتصل محليا إلى 70 مليمترا بالشمال الغربي مع تساقط البرد بأماكن محدودة،.

كما يسجل هبوب رياح قوية إلى قوية جدا أثناء ظهور السحب الرعدية و كذلك بالمناطق الساحلية الشرقية وخاصة بمناطق الجنوب اين تكون مثيرة محليا للرمال واألتربة.

وينتظر، وفق المعهد، تواصل نزول الامطار يوم الثلاثاء 9 ماي 2023 وتكون أحيانا غزيرة خاصة بالمناطق الشرقية للوسط والجنوب.


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