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استعدادا للموسم السياحي وزيارة الغريبة، وزير السياحة يتفقد عدة منشات سياحية ويدعو الى تفعيل قرار جربة بدون بلاستيك

Publié le Samedi 06 Mai 2023 - 23:09 قراءة: 1 د, 54 ث
      
اكد وزير السياحة ،محمد المعز بلحسين ضرورة تفعيل قرار جربة بدون بلاستيك ذو الاستعمال الواحد، ومراجعة رزنامة تطبيق هذا القرار في الفترة من 15 ماي الجاري الى 30 جوان القادم مع الزام كل الاطراف المتدخلة بالمصداقية والمسؤولية في تنفيذه ، وذلك من اجل انجاح هذه التجربة لتعميمها على كل الجهات، لافتا الى امكانية تنفيذ هذا القرار لما تتوفر عليه الجزيرة من ممهدات سواء بيئية ،اوبشرية وقدرات مهنية

ودعا لدى اشرافه، ليوم السبت بجزيرة جربة على جلسة مع مهنيي القطاع والكتاب العامين لبلديات الجزيرة ،كل المتدخلين الى تنفيذ هذا القرار الذي يعد ضروريا والزاميا ، وذلك في اتجاه الحفاظ على سلامة البيئة والمحيط وتحقيق استدامة هذه الوجهة السياحية ، حاثا اياهم على حسن التقييم والنظر في النقاط السلبية التي حالت دون تنفيذ القرار الى حد التراجع عن مواصلة فرضه رغم الانطلاقة الايجابية التي سجلها في الجزيرة
كما دعا الوزير خلال الجلسة الى الاسراع في اعداد ميثاق جربة للسياحة المسؤولة الذي سيحدد ادوار كل المتدخلين وواجباتهم حتى يكون بمثابة التزام معنوي ووثيقة مرجعية تؤسس لخارطة واضحة من شانها تحقيق اهداف استراتيجية تنمية السياحة التونسية كسياحة مستدامة ومسؤولة ،لافتا الى ضرورة اعداد المحاور الكبرى ورسم الخطوط العريضة للميثاق بالتعاون بين كل المتدخلين في المجال السياحي من اداريين ومهنيين ومجتمع مدني ومنظمات المهنية ، بما يساعد على تجاوز كل الاشكالات التي تشوب القطاع ، وبالتالي تطويره والارتقاء به.
وتم تحديد اسبوعين كفترة لصياغة هذا الميثاق ثم المصادقة عليه وتوقيعه في اقرب الاجال من قبل كل الاطراف حتى يكون منوالا ناجحا ينطلق من جزيرة جربة ، ويتم اعتماده في مناطق سياحية اخرى حسب وزير السياحة الذي اكد ان هذا الميثاق يمكن ان ينبني على منطلقات ذات اولوية يتم توسيعها في قادم الاعوام ، بما يحقق اثراء الميثاق من سنة الى اخرى.
وقام وزير السياحة على امتداد اليوم بزيارة تفقد الى عدد من الوحدات السياحية لمتابعة مدى جاهزيتها لموسم الذروة السياحي الذي ينتظر ان يكون واعدا ومتميزا ،خاصة وان جزيرة جربة تعيش على وقع الزيارة السنوية للغريبة ، حيث تستقبل وفودا هامة من الزوار من عدة بلدان من العالم لممارسة الطقوس اليهودية ،الى جانب استقبال الوفود الاعلامية.
وعاين الوزير ايضا ،جاهزية القطاع على مستوى جودة الخدمات ومنظومة التامين الذاتي والنظافة وحفظ الصحة ، وزار المسلك السياحي بالمدينة العتيقة بحومة السوق والقرية الحرفية ومدى الاستعدادات للانتعاشة المتوقعة خلال هذا الموسم والحرص على توفير منتوج تقليدي وحرفي خصوصي وفق المواصفات ويستند الى ثراء المخزون التراثي الاصيل.

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