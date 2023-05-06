بعد تعافيها من الاصابة ... انس جابر تعود الى ملاعب الكرة الصفراء من بوابة بطولة روما للماسترز

تعود لاعبة التنس التونسية أنس جابر صاحبة المركز الرابع عالميا الى ملاعب الكرة الصفراء من بوابة بطولة روما للماسترز ذات 1000 نقطة المقررة من 9 الى 20 ماي الجاري وذلك بعد تعافيها من الاصابة.

ولم تشارك انس جابر في اي بطولة منذ اصابتها بتمزق عضلي في ربلة الساق يوم 22 افريل الماضي خلال مباراة الدور نصف النهائي لبطولة شتوتغارت الالمانية ذات 500 نقطة والتي حكمت عليها بعدم استكمال المقابلة والانسحاب امام البولونية ايغا شفيونتيك.

يذكر ان انس جابر توجت خلال هذا العام بلقب بطولة تشارلستون الامريكية ذات 500 نقطة.

ر-امين











