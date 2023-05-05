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دورة استثنائية لأيام قرطاج السينمائية من 28 اكتوبر إلى 4 نوفمبر 2023

Publié le Vendredi 05 Mai 2023 - 21:40 قراءة: 0 د, 39 ث
      
أعلن المركز الوطني للسينما والصورة اليوم الجمعة في بلاغ ورد على صفحته الرسمية، أن أيام قرطاج السينمائية ستكون هذا العام "دورة استثنائية" وستقام في الفترة بين 28 أكتوبر و4 نوفمبر 2023.

ويأتي تحديد تاريخ انعقاد هذه الايام حسب ما جاء في البلاغ، بعد التنسيق مع سلطة الإشراف والتداول صلب الهيئة الاستشارية للنهوض بالقطاع السينمائي، وفي إطار الاحتفال بمائوية السينما التونسية الذي انطلق منذ يوم 21 ديسمبر 2022 ليتواصل على امتداد سنة كاملة.

وكانت وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي قد بينت في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء يوم 11 أفريل المنقضي، أن دورة هذا العام لأيام قرطاج السينمائية ستحافظ على أسسها وخصوصيتها العربية والإفريقية مع مزيد الانفتاح على السينما العالمية، وأوضحت في التصريح ذاته أن هذه الدورة ستهتم في جزء كبير من فعالياتها بالسينما التونسية التي تحتفي هذه السنة بمائويتها.

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