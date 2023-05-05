الخطوط التونسية ترفع في عدد رحلاتها نحو مطار لندن "غاتويك"

أعلنت الخطوط التونسية، الجمعة، عن الترفيع في عدد رحلاتها من ونحو مطار لندن "غاتويك" لتصبح أربع رحلات في الأسبوع عوضا عن رحلتين، وذلك انطلاقا من اليوم الجمعة.



وأكدت الناقلة الوطنية انه تمت برمجة هذه الرحلات أيام الاثنين والخميس والجمعة.



وأوضحت الشركة أن هذا القرار يأتي في اطار تلبية الطلبات المتزايدة على هذه الوجهة لتسهيل التنقلات خلال فصل الصيف.



