انعقاد الاجتماع التأسيسي للجنة إسناد الوحدات الإذاعية المتنقلة

انعقد، اليوم الجمعة ، بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية، الاجتماع التأسيسي للجنة إسناد الوحدات الإذاعية المتنقلة، بحضور عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي والبصري راضية السعيدي وكاتب عام الهيئة المبروك عون الله والمكلّف بتسيير مؤسسة الإذاعة التونسية سفيان بن عيسى وثلّة من إطارات المؤسسة، وممثلين عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة وممثلين عن الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي.



وخصّص هذا الاجتماع ،وفق بلاغ صادر عن الهيئة ،لعرض دليل إجراءات استعمال الوحدات المتنقّلة الخاصة بالإذاعات الجمعياتية ومناقشة مقتضياته العامة وتركيبة لجنة إسناد الوحدات الإذاعية المتنقّلة ومعايير وشروط استغلال الوحدة المتنقّلة، إلى جانب عرض ومناقشة النسخة الأولية من عقد استغلال الوحدة الإذاعية المتنقّلة لفائدة الإذاعات الجمعياتية، كما تمّ الاتفاق على إعداد دليل إجراءات للوحدات المتنقّلة للإذاعات العمومية والخاصة.

وتقرّر تنظيم دورة تدريبية لفائدة تقنيي الإذاعات الجمعياتية بخصوص استعمال الوحدات الإذاعية المتنقّلة، إلى جانب إعداد تطبيقة خاصة بتقديم مطالب استغلال هذه الوحدات، كما تمّ ضبط تركيبة لجنة إسناد الوحدات الإذاعية المتنقلة وإعداد رزنامة اجتماعاتها للنظر في المطالب الواردة عليها.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري قد سلمت بموجب اتفاقية تعاون وشراكة ثلاث وحدات إذاعية متنقّلة لمؤسسة الإذاعة التونسية في ديسمبر الماضي، لوضعها على ذمة الإذاعات العمومية والجمعياتية والخاصة، في إطار مشروع الهيئة مع «اليونيسيف» من أجل دعم الإذاعات التونسية ما بعد الأزمة الصحية.



