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الجامعة العامة للتخطيط والمالية تدعو الى صرف مستحقات مالية متخلدة لأعوان المالية

Publié le Vendredi 05 Mai 2023 - 15:12 قراءة: 0 د, 37 ث
      
دعا المكتب التنفيذي للجامعة العامة للتخطيط والمالية بالاتحاد العام التونسي للشغل، الى صرف مستحقات متخلدة لأعوان المالية كان من المفترض تمكينهم منها في شهر مارس الماضي، وفق ما أفادت به الجامعة العامة للتخطيط والمالية في بيان لها.

وتأتي هذه الدعوة عقب اجتماع المكتب التنفيذي بالجامعة العامة للتخطيط والمالية بصفة طارئة اليوم الجمعة، إثر ما وصفته الجامعة "بحالة الاحتقان والتململ التي يعيشها القطاع".

وحذرت الجامعة من "توتر المناخ الاجتماعي في القطاع"، منتقدة ما وصفته ب"حالة التنكر للمجهودات الجبارة التي يقوم بها الأعوان رغم العراقيل والصعوبات وفي ظل محدودية الإمكانيات اللوجستية المتوفرة".

وطالبت بالصرف الفوري لمستحقات الأعوان و الإصدار الفوري للأوامر المتعلقة بإحداث النظام الأساسي الخاص لأعوان الهيئة العامة للجباية والمحاسبة العمومية والاستخلاص، مؤكدة، التزامها، بالدفاع على مكتسبات القطاع واستحقاقاته بكل الوسائل النضالية المشروعة.




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