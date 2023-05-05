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وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية تسترجع 3 عقــارات دولـــية فلاحــية على مســاحة   13 هك بولاية منوبة

Publié le Vendredi 05 Mai 2023 - 18:06 قراءة: 0 د, 27 ث
      
تمكنت الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بمنوبة، خلال اليومين الأخيرين من استرجاع ثلاثة عقارات دولية فلاحية بمساحة جملية تقدّر بـ 13هك كائنة بمعتمديتي وادي الليل وطبربة وذلك تنفيذا لقرارات إخلاء صادرة عن والي الجهة ضد متصرفين دون وجه حق.
وجرت عمليات التنفيذ وفق بلاغ صادر الجمعة عن الوزارة، بحضور جميع الأطراف الجهوية والمحلية المتداخلة بالتنسيق المحكم مع السلط الأمنية بالجهة.
وتم تسليم العقــارات المسترجعة إلى ديوان الأراضي الدولية «وحدة التصرف في الأراضي المسترجعة تونس الكبرى» في انتظار إعادة توظيفها في أقرب الآجال وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.






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