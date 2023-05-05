ضمن الاحتفاء الجهوي بالأيام الوطنية للمطالعة والمعلومات ندوة علمية حول "رباط المنستير في الأدب والتاريخ"

"رباط المنستير في الأدب والتاريخ" عنوان ندوة علمية تنظمها المكتبة الجهوية بالمنستير السبت 6 ماي الجاري بمعلم رباط المنستير الأثري بمشاركة ثلة من المختصين في الآثار والشعر وفنون التصوير الفوتوغرافي والفنون التشكيلية والموسيقي وفق ما أفادت وات مديرة المكتبة الجهوية بالمنستير نعيمة خليفة.



وتنطلق الندوة العلمية بعد ظهر اليوم بمداخلة بعنوان "المسار التاريخي لرباط المنستير من الفترة الوسيطة إلى الفترة المعاصرة" للجامعي والباحث في التاريخ عاطف سالم، تليها مداخلة "الخصائص المعمارية لرباط المنستير" للباحث بالمعهد الوطني للتراث جهاد سويد، وقراءات شعرية بعنوان "الرباط في عيون الشعراء" مع الشعراء الحبيب الزناد، والحبيب المرموش، وفاضل المهيري.



وينتظم بالمناسبة معرض للصور الفوتوغرافية للفنّان الفوتوغرافي عمر عبادة حرز الله بعنوان "الرباط في الذاكرة"، وورشة صناعة مجسم للرباط بتأطير الفنّان التشكيلي حمدي مزيو، وورشات "أنامل تبدع" في الرسم مع مراوحة موسيقية للفنّان ربيع قليم حسب ذات المصدر.



وتندرج هذه الندوة ضمن برنامج المكتبة الجهوية بالمنستير للاحتفاء بالدورة 31 للأيام الوطنية للمطالعة والمعلومات والذي يشمل تنظيم يوم الأربعاء 10 ماي الجاري بمعلم دار الشرع بالمنستير على الساعة العاشرة صباحا لورشة رسم وتزويق على الفخار بعنوان "من قصتي أصنع تحفتي"، وورشة الصلصال لاستثمار قصة أنيس في عالم المهن مع إبداعات ذوي الهمم بجمعية فاقدي السمع.

ويقدم أطفال جمعية فاقدي السمع لمركز رعاية ذوي الهمم يوم الأربعاء 17 ماي الجاري على الساعة العاشرة صباحا بدار الشرع مسرحية "عطاؤك يرسم الابتسامة" وهي مسرحة لقصة "مسمار جحا.

وتختتم المكتبة الجهوية برنامجها ضمن الاحتفاء بالأيام الوطنية للمطالعة والمعلومات تحت شعار "من فن الكتابة إلى فن التجسيد" يوم السبت 20 ماي الجاري على الساعة الثانية بعد الظهر بمعلم دار الشرع بندوة علمية بعنوان "الموروث الحكائي من المتن الأدبي إلى المشهد المرئي: حكايات العروي نموذجا.



ويقدم الأستاذ محمّد الجويلي مداخلة بعنوان "الأصيل والدخيل في حكايات عبد العزيز العروي"، والمخرج المسرحي سالم بتبوت مداخلة " لترقص الكتب بين الرفوف تجسد ما جاءت به الحروف" ثم يواكب الجمهور عرضا لحكاية "يا حافر حفرة السوء" مع نماذج مرتجلة من الحكايات من تقديم المسرحي سالم بتبوت علاوة على شهادة حيّة للمسرحي فوزي اللبان مدير مركز الفنون الدرامية والركحية بالمنستير، وتكريم المسرحي والحكواتي علاء الدّين أيوب.



