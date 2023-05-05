قانون إسباني يهدد انتقالات برشلونة في الموسم الجديد (صحافة)

كشفت تقارير صحفية اسبانية اليوم الجمعة أن نادى برشلونة الإسباني يواجه أزمة جديدة بسبب قوانين اللعب النظيف في رابطة البطولة الإسبانية, قد تحرمه من إبرام أي تعاقدات صيفية.



ويحتاج برشلونة لتخفيض فاتورة الأجور بقيمة 200 مليون يورو, قبل تسجيل أي صفقة جديدة, وفقا لقواعد اللعب المالي النظيف لرابطة "الليغا".

وبهذا الخصوص اوضحت إذاعة "راديو كتالونيا" الإسبانية ان المحكمة الرياضية العليا في إسبانيا على وشك الموافقة على قانون سيضر نادي برشلونة.

وأكدت الإذاعة أن القانون الجديد ينص على أنه إذا فشل النادي في تحقيق 10% من الخطة المالية المتوقعة سوف يحرم في الموسم الموالي من تسجيل اللاعبين.

وعزز فريق برشلونة صدارته لجدول ترتيب البطولة الإسبانية بعد الفوز على أوساسونا بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الـ33 من مسابقة البطولة الإسبانية.

ووصل فريق برشلونة للنقطة 82 في صدارة جدول ترتيب البطولة الإسبانية هذا الموسم برصيد 82 نقطة وبفارق 14 نقطة عن ريال مدريد الوصيف برصيد 68 نقطة.

ووفقا لما نشرته صحيفة "سبورت" الكتالونية فإن برشلونة سيحسم لقب البطولة الإسبانية هذا الموسم, حال الفوز على إسبانيول بالجولة الـ34 من مسابقة الليغا, في المباراة المقرر إقامتها يوم الأحد 14 ماي الجاري.

وفي حال فوز البارسا على إسبانيول سيصل الفارق إلى 14 نقطة مع ريال مدريد مع تبقى 4 جولات على انتهاء المسابقة, وهو ما يعنى حسم برشلونة للقب للمرة الـ27 في تاريخه بصرف النظر عن فوز المرينغي.



