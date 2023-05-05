خلال لقائه بعدد من افراد الجالية التونسية بالمملكة المتحدة ..وزير الخارجية يبرز أهمية مساهمتهم في تحقيق أهداف تونس الاقتصادية

أبرز وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار خلال لقائه بعدد من أفراد الجالية التونسية المقيمة بالمملكة المتحدة، أهمية مساهمة أفراد الجالية التونسية في تحقيق أهداف تونس لاسيما الاقتصادية ودورهم كأنموذج ملهم بالنسبة للأجيال الشابة من التونسيات والتونسيين.



وأكد الوزير، وفق بلاغ أصدرته الوزارة اليوم الجمعة، أن الممثليات الدبلوماسية التونسية لدى الخارج، لاسيما لدى لندن، تظل ملتزمة تمام الالتزام بالإنصات إلى مشاغل أبناء الجالية التونسية واحتياجاتهم، سواء في أوقات الأزمات على غرار أزمة "كوفيد" أو في الظروف العادية .



ومكّنت المحادثة مع ممثلي الجمعيات التونسية والباحثين المتميزين والرياضيين المعروفين والمهنيين في القطاع المصرفي والمالي والمبتكرين من رجال الأعمال والطلبة والخبراء لدى المنظمات الدولية المتواجدة بلندن، من تسليط الضوء على الدور الهامّ للكفاءات التونسية في تعزيز إشعاع صورة تونس وخدمة مصالحها في المملكة المتحدة.



تجدر الإشارة إلى أن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار يؤدي زيارة إلى لندن يومي 5 و6 ماي 2023 لتمثيل تونس في الحفلين الرسميين بمناسبة الاحتفال بتتويج ملك وملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.



