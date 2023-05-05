المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة يحتضن تظاهرة حول التجارب الناجحة التي تقدم حلولا جديدة للأشخاص ذوي الإعاقة

احتضن المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة مساء أمس الخميس تظاهرة برنامج "مور" حول التجارب الناجحة التي تقدم حلولا جديدة للأشخاص ذوي الإعاقة ببادرة من منظمة Impact Partner التي تهدف إلى تعزيز الفرص لكل المواطنين بشكل متكافئ، إضافة إلى بعث نظام بيئي شامل لريادة الأعمال من خلال سدّ الفجوة بين ريادة الأعمال والتنوع



وكان هذا البرنامج قد استهدف في دورته الأولى حسب بلاغ وزارة الشؤون الاجتماعية أصحاب شركات وأصحاب مشاريع من ذوي الاعاقة، وشركات ناشئة تقدّم حلولا جديدة للأشخاص حاملي الإعاقة



أما النسخة الثانية من هذا البرنامج فتستهدف أصحاب المشاريع الذين بدأوا أعمالهم بعد فترة من البطالة بسبب الانقطاع عن العمل أو حادث أو أي أسباب أخرى تمنع حياة عملية، كما يشجّع البرنامج الشركات الناشئة التي تقدّم حلولا لتسهيل التكامل الاجتماعي والمهني على التقديم



كما يشجع البرنامج الشركات الناشئة التي تقدم حلولا لتسهيل التكامل الاجتماعي والمهني على التقديم ضمن النسخة الثانية من البرنامج التي ستكون بعنوان "الفرصة الثانية"



ويتضمن البرنامج ركيزتين رئيسيتين وفق افادة منسق مشاريع في منظمة Impact Partner أوّلهما تخصيص 6 أسابيع للشركات الناشئة وتقديم دعم تقني مصمم خصيصًا لاحتياجات كل شركة من خلال تزويدهم بالأدوات التي يحتاجونها للنجاح في رحلة ريادة الأعمال.

أما الركيزة الثانية فتقوم على التوجيه الشخصي الذي يعزز المهارات والتحفيز في مجال تنظيم المشاريع ويعزز التنمية الشخصية، مما يؤدي إلى تحسين إعادة الإدماج المهني والتماسك الاجتماعي و جعل أصحاب المشاريع فاعلين اقتصاديين في مجتمعاتهم ووكلاء لاندماجهم



وفي هذا الصدد أعلن المشرفون على هذا البرنامج أن الشركات الناشئة لذوي الإعاقة الفائزة في البرنامج ستتمتع بالمرافقة والتدريب من قبل خبراء في الميدان إضافة إلى جلسات فردية معهم بهدف تعلم كيفية تقديم مشاريعهم وتسهيل عملية التواصل وإدماجهم في مجال ريادة الأعمال



كما سيحضى الفائز الأول في المسابقة في نهاية البرنامج بتمويلات قدرها 20 ألف دينار فيما ستسند للفائز الثاني تمويلات قدرها 10 آلاف دينارعلما و أن هذه التمويلات ستكون في شكل حزمة خدمات تساعدهم لتطوير مشاريعهم.



