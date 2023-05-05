بنزرت: تركيز التطبيقية الذكية elbaladiya ببلدية غزالة

افاد الكاتب العام لبلدية غزالة شعبان البجاوي، انه تم في إطار ابرام اتفاقية شراكة بين مصالح البلدية وجمعية "تونس لينا "، تركيز التطبيقية الذكية المجانية elbaladiya صلب الإدارة البلدية، وهي تهدف إلى رقمنة الخدمات البلدية وتقريبها من المواطنين وتمتين العلاقة معهم والتخفيف من الوثائق والبيروقراطية السابقة، كما من شانها تعزيز الحوكمة التشاركية والإدارة الذكية.
يشار الى ان 125 بلدية بكامل البلاد، فعلت الى اليوم الجمعة، حسابها ضمن المنصة الرقمية عبر الرابط" https://bit.ly/Elbaladiya "، وجاري تفعيل 5 بلديات إضافية ، كما بلغ عدد المسجلين ضمن المنصة 31926 شخصا ، واسست المنصة الكترونية من أجل تسهيل التواصل الرقمي بين البلديات و المواطنين عبر مجموعة من الخدمات الإدارية و التشاركية، ومنها متابعة مطالب الرخص والتبليغ عن مشكل ومطالب النفاذ الى المعلومة ودليل الخدمات والتذكرة الالكترونية، بالاضافة الى خدمات تشاركية منها معرفة المستجدات البلدية وعمل اللجان والتقارير البلدية، كما توفر المتنصة فضاء للمواطن لابداء الراي وتوجيه التساؤلات، وكذلك التعرف على روزنامة المواعيد و الأنشطة البلدية
وقد طورت هذه المنصة من قبل جمعية "تونس لينا "التى تتحمل مصاريف المنصة بصفة مباشرة، وهي تستعين بمنظمات وطنية وجهات دولية مختلفة في إطار برامج دعم مرخص لها من قبل الحكومة التونسية، كما انها مدعومة من قبل شبكة من الجمعيات الشريكة المحلية، العاملة على تفعيل المنصة محليا، وهي متحصلة على ترخيص من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.
يشار الى ان 125 بلدية بكامل البلاد، فعلت الى اليوم الجمعة، حسابها ضمن المنصة الرقمية عبر الرابط" https://bit.ly/Elbaladiya "، وجاري تفعيل 5 بلديات إضافية ، كما بلغ عدد المسجلين ضمن المنصة 31926 شخصا ، واسست المنصة الكترونية من أجل تسهيل التواصل الرقمي بين البلديات و المواطنين عبر مجموعة من الخدمات الإدارية و التشاركية، ومنها متابعة مطالب الرخص والتبليغ عن مشكل ومطالب النفاذ الى المعلومة ودليل الخدمات والتذكرة الالكترونية، بالاضافة الى خدمات تشاركية منها معرفة المستجدات البلدية وعمل اللجان والتقارير البلدية، كما توفر المتنصة فضاء للمواطن لابداء الراي وتوجيه التساؤلات، وكذلك التعرف على روزنامة المواعيد و الأنشطة البلدية
وقد طورت هذه المنصة من قبل جمعية "تونس لينا "التى تتحمل مصاريف المنصة بصفة مباشرة، وهي تستعين بمنظمات وطنية وجهات دولية مختلفة في إطار برامج دعم مرخص لها من قبل الحكومة التونسية، كما انها مدعومة من قبل شبكة من الجمعيات الشريكة المحلية، العاملة على تفعيل المنصة محليا، وهي متحصلة على ترخيص من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.
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