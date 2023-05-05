الكاف: رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري يطالب بتوفير الاعلاف وعدم توريدها من طرف القطاع الخاص

طالب فلاحو ولاية الكاف ،اليوم الجمعة ، خلال تجمع انتظم أمام مقر الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالاسراع بتوفير الاعلاف المدعمة وبأسعار مقبولة خوفا من اندثار قطيع الماشية امام غياب المراعي وعدم توفر محاصيل زراعية نتيجة الجفاف الذي ضرب الجهة هذه السنة



وقال رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالكاف منير العبيدي في تصريح ل"وات" أن "الوضع أصبح حرجا جدا" بسبب نقص الأعلاف وغلاء المتوفرة منها ، بعد أن وقع التفويت في توريدها إلى الخواص، مشيرا الى أن سعر قنطار الشعير ارتفع اليوم إلى 115 دينارا بعد أن كان في حدود 55 دينارا



وطالب العبيدي الحكومة بعدم التفويت في عمليات توريد الأعلاف إلى القطاع الخاص، نظرا للطابع الربحي الذي يميز أنشطته التجارية والذي بإمكانه أن يؤثر سلبا على مستقبل قطاع تربية الماشية



وأكد أن موسم الزراعات الكبرى، سبب "خسارة كبرى" للمهنيين نتيجه للوضع الصعب الذي مر به القطاع بسبب الجفاف، الى درجة أن نسبة الاجاحة قدرت ب100 بالمائة بكامل تراب الولاية، معتبرا أن كميات الاعلاف التي وقع انتاجها ببعض المناطق السقوية "تعد هزيلة جدا" ولايمكن احتسابها اصلا، على حد تعبيره



