جلسة عمل في مقر وزارة الصحة في إطار التّعاون التّونسي الألماني لدعم برنامج السّلامة الصحّية للأغذية وحماية المستهلك

في إطار التّعاون التّونسي الألماني لدعم برنامج السّلامة الصحّية للأغذية وحماية المستهلك، أشرف وزير الصحّة علي المرابط اليوم الخميس بمقرّ الوزارة، على جلسة عمل مع رئيسة البرنامج وممثّلة المعهد الفيدرالي الألماني لتقييم المخاطر ،"نيكول قولنيك" بحضور إطارات من الوزارة وممثّلي الهياكل المكلّفة بتنفيذ هذا المشروع.



وتمّ خلال الجلسة عرض الصيغة الجديدة لمشروع التصرّف وتقييم المخاطر والمراقبة بهدف تأمين السلامة الصحية للمنتجات الغذائيّة وحماية صحّة المستهلك وبالخصوص الجوانب المتعلّقة بدعم الهياكل العموميّة في مجال رقابة السلامة الصحّية للأغذية، وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة.



وثمّن الوزير بالمناسبة، التّعاون القائم بين وزارة الصحّة والمعهد الفيدرالي الألماني لتقييم المخاطر في مجال استراتيجي يهدف بالأساس إلى حماية صحّة المستهلك ودعم جودة المنتوج التّونسي على المستوى العالمي، مؤكّدا أهمّية إحكام تنسيق الهياكل الرقابية المكلّفة بتنفيذ المشروع والاستفادة القصوى من البرامج التّكوينيّة صلب هذا البرنامج الذّي يتواصل إلى غاية سنة 2025.



ومن جهتها، عبّرت ممثّلة المعهد الفيدرالي الألماني لتقييم المخاطر عن استعداد الجانب الألماني لتنفيذ هذه الشراكة وتحقيق أهدافها حماية لصحّة المستهلك وتعزيزا للمبادلات التجاريّة بين البلدين.



