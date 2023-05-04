Babnet

في لقائه برئيسة الحكومة، رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة مزيد احكام التنسيق بين عمل كل الوزارات

Publié le Jeudi 04 Mai 2023 - 22:42 قراءة: 0 د, 48 ث
      
اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس في قصر قرطاج، برئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، حيث تناول اللقاء سير العمل الحكومي في الأيام القليلة الماضية وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية
وأكد رئيس الجمهورية اهمية مزيد إحكام التنسيق بين عمل كل الوزارات ، مشددا على أن كل قطاع مرتبط بعديد القطاعات الأخرى وأن الدولة التونسية واحدة، وعلى ضرورة أن يشعر كل مسؤول في كل لحظة بأنه في خدمة الدولة التونسية وفي خدمة المجموعة الوطنية

وعلى صعيد آخر، شدد رئيس الجمهورية على الدور الاجتماعي للدولة ،وعلى أن تونس لن تقبل بأية إملاءات من أي جهة كانت، فالحلول يجب أن تنبع من الإرادة الشعبية التونسية وأن تكون تونسية خالصة وفي خدمة الأغلبية المفقرة التي عانت ولا تزال تعاني من البؤس والفقر.

وأشار إلى أن التصريحات التي تأتي من الخارج لا تلزم إلا أصحابها وليس من حق أي كان أن يلزم الدولة بما لا يرضاه شعبها، كما ليس من حق أي جهة كانت في تونس أن تتصرف خلاف السياسة التي يحددها رئيس الجمهورية.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 266011


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الجمعة 05 ماي 2023 | 15 شوال 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:50 19:13 16:03 12:23 05:21 03:43
Babnet
17°
 Babnet24° Babnet % 88 :الرطــوبة
تونــس Babnet15°
1.54 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
24°-1530°-1529°-1823°-1823°-17
  • Avoirs en devises
    21864,7

  • (4 Mai)
  • Jours d'importation
    94
  •              1 € = 3,37000 DT        1$ =3,04750 DT
  • Solde Compte du Trésor   (4 Mai)   1230,3 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    