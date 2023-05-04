في لقائه برئيسة الحكومة، رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة مزيد احكام التنسيق بين عمل كل الوزارات

اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس في قصر قرطاج، برئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، حيث تناول اللقاء سير العمل الحكومي في الأيام القليلة الماضية وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية

وأكد رئيس الجمهورية اهمية مزيد إحكام التنسيق بين عمل كل الوزارات ، مشددا على أن كل قطاع مرتبط بعديد القطاعات الأخرى وأن الدولة التونسية واحدة، وعلى ضرورة أن يشعر كل مسؤول في كل لحظة بأنه في خدمة الدولة التونسية وفي خدمة المجموعة الوطنية



وعلى صعيد آخر، شدد رئيس الجمهورية على الدور الاجتماعي للدولة ،وعلى أن تونس لن تقبل بأية إملاءات من أي جهة كانت، فالحلول يجب أن تنبع من الإرادة الشعبية التونسية وأن تكون تونسية خالصة وفي خدمة الأغلبية المفقرة التي عانت ولا تزال تعاني من البؤس والفقر.



وأشار إلى أن التصريحات التي تأتي من الخارج لا تلزم إلا أصحابها وليس من حق أي كان أن يلزم الدولة بما لا يرضاه شعبها، كما ليس من حق أي جهة كانت في تونس أن تتصرف خلاف السياسة التي يحددها رئيس الجمهورية.



