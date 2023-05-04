تعديلات جديدة على مواعيد رزنامة كأس تونس و نهائي البطولة في كرة السلة

سيتم ادخال تعديلات على مواعيد الرزنامة المتبقة للموسم الجاري في كرة السلة ، والمتعلق خاصة بمسابقة كأس تونس ونهائي البطولة الوطنية المحترفة حسب ما علمت به وكالة (وات) من مصدر من الجامعة التونسية لكرة السلة .



وسيقام الدور نصف النهائي لكأس تونس لكرة السلة يوم الاثنين القادم 8 مايالجاري عوض الأربعاء 10 ماي، على أن يقام الدور النهائي للمسابقة في صنفي الأكابر والكبريات يوم الأحد 4 جوان المقبل بقاعة رادس المتعددة الاختصاصات.

أما في ما يتعلق بالدور النهائي للبطولة الوطنية المحترفة لموسم 2022 - 2023، و الذي سيجرى بين الاتحاد الرياضي المنستيري و النادي الافريقي، فقد بيّن المصدر أنّ المباراة الأولى والثانية للنهائي ستجرى تواليا بقاعة محمد المزالي بالمنستير يومي 12 و 16 ماي في حضور 1500 مشجع من الجمهور المحلي، فيما ستقام المباراة الثالثة والرابعة تواليا في قاعة رادس المتعددة الاختصصات بحضور 3500 مشجع من الجمهور المحلي.



وفي حالة تعذر فوز أحد الفريقين بـ 3 مباريات، سيحسم مصير البطولة باجراء مبارة خامسة وحاسمة حدد تاريخها يوم 26 ماي بقاعة محمد المزالي بالمنستير.



