بنزرت: استعدادات جهوية حثيثة لانجاح الموسم الفلاحي والموسم الصيفي

نظمّت اللّجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها لتنظيم النجدة ببنزرت، اليوم الخميس، جلسة عمل لمتابعة مختلف الاستعدادات لانجاح موسم الزراعات الكبرى والموسم الفلاحي ككل والموسم الصيفي بالولاية.



واستعرضت الجلسة التي أشرف عليها رئيس اللجنة والي بنزرت، سمير عبد اللاوي، مجمل الإجراءات العملية والاستعدادات البشرية واللوجستية الواجبة لتأمين الموسم الفلاحي، ولاسيما موسم الزراعات الكبرى سواء على مستوى تهيئة المسالك أو على مستوى تأمين الصابة من الحرائق والضياع خلال فترات الحصاد والتجميع والنقل والخزن.

وفي هذا السياق، أشار الوالي إلى أنّ الجهة تولّت، بالتعاون مع وزارة الفلاحة وعدد من الجهات المجاورة، تحديد المسالك ذات الأولوية والانطلاق في مسحها مع برمجة بقية المسالك تباعا للتدخل فيها، علاوة على بقية الإجراءات المتعلقة بتفعيل المخطط الجهوي والمخطّطات المحلية لتنظيم النجدة لحماية الصابة من الحرائق، مؤكدا أنّ اللّجنة الجهوية والّجان المحليّة ستكون في حالة انعقاد دائم طيلة الموسم الصيفي والموسم الفلاحي واستنفار تام من قبل مصالح الحماية المدنية وبقية أعضاء وهياكل اللجان.

من جانبها، أشارت مصالح المندوبيّة الجهوية للتنمية الفلاحية إلى أن المساحات المبذورة هذا الموسم تعادل 99 ألف هكتار منها 81 هكتارا قمح صلب ما يزيد عن 60 بالمائة منها في وضعية حسنة والبقية وضعيتها متوسطة، كما تم تخصيص 324 آلة حصاد، وتهيئة 28 مركز تجميع، وتوفير 950 طنّا من تل الربط، وغيرها من اجراءات تأمين الصابة ولاسيما في ما يتعلق بتجميع البذور.

كما استعرضت الجلسة أبرز البرامج الوقائية والاستباقية المنجزة من قبل الادارة الجهوية للحماية المدنية، ومصالح الأمن، والحرس الوطني الترابي والبحري، لإنجاح العطلة الآمنة، وأيضا في حماية الشريط الغابي والموسم الفلاحي، وبرنامج مصالح دائرة الغابات في حماية المنظومة الغابية بكامل الجهة.

ومن جهة أخرى، تناولت الجلسة أبرز الإجراءات المتّخذة لانجاح الموسم الصيفي من الإشكاليات الطارئة او الهيكلية والمتعلقة أساسا بالنظافة والعناية بالبيئة، حيث أكد والي بنزرت، في هذا الصدد، على ضرورة رفع درجة التدخّلات الميدانية الواجبة من قبل جميع الهياكل ولا سيما البلديات، مع دعوة الادارات العمومية والنسيج المؤسساتي بأنواعه ومنه المؤسسات السياحية في اطار المسؤولية المجتمعية لمد يد المساعدة في هذا الاطار.

وتتمثّل مجمل التدخلات المرجوّة في الحملات الدورية والاستثنائية لرفع النفايات المنزلية والفواضل بانواعها، وتهيئة الطرقات والمسالك، وتفعيل إجراءات التصدي للبناء الفوضوي والانتصاب العشوائي، والعناية اكثر بجمالية المدن والمناطق الخضراء، وأيضا العناية بالراية الوطنية وعدم السماح برفع اي راية على واجهة اي محل غيرها، وتأهيل الانارة العمومية، وتجديد او إزالة العلامات المرورية المتقادمة واللافتات الاشهارية البالية، وتعهد وصيانة مخفضات السرعة القانونية وإزالة التي لا تستجيب للشروط الفنية.

كما شدّد والي بنزرت، خلال هذه الجلسة التي واكبتها مصالح وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، على ضرورة مواصلة العمل بالاجراء الناجع الذي تم اقراره خلال الموسم الفارط بالنسبة للإشغال الوقتي للشريط الساحلي، وتشريك البلديات في الغرض بما يضمن حسن استغلال الانتصاب المؤقت على الشاطئ، مع تكثيف اعداد السباحين المنقذين، وتفعيل برامج التعاون المشترك بين البلديات في ما بينها، والتأمين الصحي بالفضاءات العامة، ومواصلة تكثيف الدوريات الامنية، وتعزيز استعدادات الجهة لانجاح الموسم السياحي، وتفعيل المخطط الجهوي لمقاومة الحشرات وذلك بالتدخل في المناطق السوداء ومكامن تكاثرها، وتفعيل الدور التحسيسي والتوعوي للنسيج المنظماتي والجمعياتي.



