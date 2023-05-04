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أريانة: إقرار وقفة احتجاجية غدا بكافة معاهد أريانة المدينة دفاعا عن كرامة المربي وقيمته الاعتبارية (بيان)

تكريم الأساتذة و النقابة و إدارة المؤسسة للأستاذة التي وقع الاعتداء عليها و التشهير بها
Publié le Jeudi 04 Mai 2023 - 15:12 قراءة: 1 د, 9 ث
      
أعلنت النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بأريانة المدينة، في بيان أصدرته اليوم الخميس، عن تنفيذ وقفة احتجاجية بكافة معاهد أريانة المدينة غدا الجمعة بداية من الساعة العاشرة صباحا "دفاعا عن كرامة المربي وقيمته الاعتبارية التي وقع ضربها في عديد المناسبات وبشتى الطرق في عديد المؤسسات التربوية بجهة أريانة"، وفق نصّ البيان.

وأدانت النقابة في بيانها ما وصفته بـ"الاعتداء المشين من قبل متفقدة في مادة العربية على أستاذة نائبة بإعدادية حي النصر، وطردها في ظل صمت الوزارة على تجاوزاتها وتجاوزات غيرها"، مطالبة وازرة التربية بـالإسراع بفتح تحقيق جدّي وتحميل المسؤوليات وإلا ستكون مضطرة لاتخاذ كل الأشكال النضالية الممكنة للدفاع عن كرامة الأستاذ.

وفي سياق متصل، أكد كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بأريانة، منتصر بن رمضان، في تصريح لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء، "مساندة الفرع للنقابة الأساسية للتعليم الثانوي بأريانة المدينة في دفاعها عن كرامة الأساتذة".
وكانت النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بأريانة المدينة أشارت في بيان لها يوم 29 افريل المنقضي إلى "تعمّد متفقدة في مادة العربية في إعدادية حي النصر تجاوز كل اخلاقيات العمل التربوي وطرد أستاذة من القسم وإخراجها بطريقة مهينة أمام التلاميذ، وإجبارها التلاميذ على كتابة اعترافات حسب هواها دون احترام للاستاذة والمديرة وللمقام التربوي ما أدى الى وقفة احتجاجية في اعدادية حي النصر في ذلك اليوم"، حسب ما جاء في نص البيان.
جدير بالذكر أن المدرسة الإعدادية حي النصر بأريانة شهدت أمس الثلاثاء إضرابا بيوم واحد احتجاجا على هذه الحادثة"، بدعوة من النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بأريانة المدينة.

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