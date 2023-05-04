الباحثة التونسية أريج المسعدى تتحصل على الميدالية الذهبية بالمعرض الدولى للاختراعات بجينيف في دورته 48

تحصلت الباحثة التونسية بمعهد باستور تونس أريج المسعدي في اختصاص علم الأدوية، على الميدالية الذهبية في المعرض الدولى للاختراعات بجنيف الملتئم من 26 الى 30 أفريل 2023 على عملها البحثي المتمثل في اختراع بروتين مشتق من فم الأفعى (موجودة في تونس) لعلاج بعض أمراض العيون المصحوبة بتكوين فوضوي للأوعية الدموية



وأفادت أريج المسعدي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الخميس،أنه تم منحها الجائزة مصحوبة بتكريم وتهنئة من لجنة التحكيم وهو أعلى وسام لفئة الطب، مبينة ان الجائزة التي تحصلت عليها من الوفد الاوروبي بتونس في أشغال دورة طوكيو الدولية للتنمية في "تيكاد 8" في تونس يومي 27 و28 أوت 2022 خوّل لها المشاركة في المعرض الدولى للاختراعات بجينيف في دورته 48 والذي يغطّي الاختراعات في جميع المجالات التي تحسّن جودة الحياة



ولفتت الى أن عملها البحثي على هذا الاختراع انطلق في اطار فريق بحث في معهد باستور منذ سنة 2001 في اطار عدة شراكات منها معهد العيون بفرنسا مؤكدة أنها نجحت رفقة فريق البحث في اختراع البروتين بعد تجارب ناجحة على الحيوانات لاستخدام هذه الجزئية الدوائية على المرضى الذين يعانون من أمراض العيون وتكون مصحوبة بتكون فوضوى للأوعية الدموية ويمكن أن يؤدى المرض الى فقدان البصر



وبيّنت ان البروتين يمكن استخدامه كعلاج بصفة مشتركة مع العلاجات الحالية وتكون له آثار ناجعة افضل من استخدام العلاجات الحالية المنفردة والتي أثبتت الدراسات ان نحو 30 بالمائة من المرضى لا يستجيبون للعلاجات الحالية حسب قولها



وأضافت ان البروتين يمكن ان يكون علاجا لبعض أنواع السرطانات التي تكون مصحوبة بتكون فوضوي للأوعية الدموية



وأشارت الى أن معهد باستور تونس يبحث عن مصادر لتمويل التجارب السريرية لهذا الاختراع بعد ان تم منذ ما يقارب شهرين شراء براءة الاختراع من الشركة الفرنسية الهندية للبيوتكنولوجيا.



