Babnet

نابل : الإطاحة بـ"عنصر تكفيري" تورط في تنظيم عمليات هجرة سرية عبر البحر (الحرس الوطني)

Publié le Jeudi 04 Mai 2023 - 11:18 قراءة: 0 د, 33 ث
      
ألقت وحدات أمنية بولاية نابل، اليوم الخميس، القبض على "عنصر تكفيري" أصيل منطقة سليمان "تورط في تنظيم عمليات هجرة سرية باتجاه الفضاء الأوروبي"، وفق ما أفاد به المتحدث باسم الحرس الوطني في بلاغ.

وأضاف ذات المصدر أن هذا العنصر بقي متحصنا بالفرار بجبل قربص وجرى القبض عليه بعد عمليات رصد ومراقبة.

وذكر أن المعني صادرة في شأنه خمسة مناشير تفتيش من أجل تنظيم عمليات اجتياز الحدود البحرية خلسة، وذلك لفائدة وحدات أمنية وقضائية، وحكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبطاقة جلب لفائدة قاضي التحقيق الثالث من أجل تكوين وفاق وتنظيم عملية اجتياز خلسة.

وقال إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه من قبل فرقة الأبحاث والتفتيش في انتظار إحالته على مصادر التفتيش.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 265962


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الخميس 04 ماي 2023 | 14 شوال 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:49 19:12 16:03 12:23 05:23 03:45
Babnet
24°
 Babnet25° Babnet % 53 :الرطــوبة
تونــس Babnet13°
3.6 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
25°-1324°-1530°-1531°-1821°-17
  • Avoirs en devises
    21855,3

  • (3 Mai)
  • Jours d'importation
    94
  •              1 € = 3,35600 DT        1$ =3,05995 DT
  • Solde Compte du Trésor   (3 Mai)   645,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    