ألقت وحدات أمنية بولاية نابل، اليوم الخميس، القبض على "عنصر تكفيري" أصيل منطقة سليمان "تورط في تنظيم عمليات هجرة سرية باتجاه الفضاء الأوروبي"، وفق ما أفاد به المتحدث باسم الحرس الوطني في بلاغ.



وأضاف ذات المصدر أن هذا العنصر بقي متحصنا بالفرار بجبل قربص وجرى القبض عليه بعد عمليات رصد ومراقبة.



وذكر أن المعني صادرة في شأنه خمسة مناشير تفتيش من أجل تنظيم عمليات اجتياز الحدود البحرية خلسة، وذلك لفائدة وحدات أمنية وقضائية، وحكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبطاقة جلب لفائدة قاضي التحقيق الثالث من أجل تكوين وفاق وتنظيم عملية اجتياز خلسة.



وقال إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه من قبل فرقة الأبحاث والتفتيش في انتظار إحالته على مصادر التفتيش.







