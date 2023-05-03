Babnet

مجلس وزاري حول مجابهة الشُحّ المائي في تونس

Publié le Mercredi 03 Mai 2023 - 23:25 قراءة: 0 د, 30 ث
      
أشرفت رئيسة الحكومة ،نجلاء بودن رمضان اليوم الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خصّص لمتابعة تقدم تنفيذ محاور خطة مجابهة الشُحّ المائي في تونس.

وتولى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عبد المنعم بالعاتي والوفد المرافق له خلال هذا المجلس، الاجابة عن تدخلات الوزراء وملاحظاتهم، وتقديم المقترحات الكفيلة بتجاوز إشكالية الشُحّ المائي في بلادنا، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.

ودعت رئيسة الحكومة بالمناسبة، إلى ضرورة وضع استراتيجية واضحة المعالم في مجال تحلية مياه البحر واستعمال المياه المعالجة في مجالات محددة، مع التأكيد على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية ومرحلية، واعداد خطة اتصالية للتحسيس بأهمية ترشيد استهلاك المياه.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 265948


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الخميس 04 ماي 2023 | 14 شوال 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:49 19:12 16:03 12:23 05:23 03:45
Babnet
17°
 Babnet24° Babnet % 77 :الرطــوبة
تونــس Babnet13°
2.57 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
24°-1425°-1428°-1531°-1826°-17
  • Avoirs en devises
    21855,3

  • (3 Mai)
  • Jours d'importation
    94
  •              1 € = 3,35600 DT        1$ =3,05995 DT
  • Solde Compte du Trésor   (3 Mai)   645,2 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    