مجلس وزاري حول مجابهة الشُحّ المائي في تونس

أشرفت رئيسة الحكومة ،نجلاء بودن رمضان اليوم الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خصّص لمتابعة تقدم تنفيذ محاور خطة مجابهة الشُحّ المائي في تونس.



وتولى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عبد المنعم بالعاتي والوفد المرافق له خلال هذا المجلس، الاجابة عن تدخلات الوزراء وملاحظاتهم، وتقديم المقترحات الكفيلة بتجاوز إشكالية الشُحّ المائي في بلادنا، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.



ودعت رئيسة الحكومة بالمناسبة، إلى ضرورة وضع استراتيجية واضحة المعالم في مجال تحلية مياه البحر واستعمال المياه المعالجة في مجالات محددة، مع التأكيد على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية ومرحلية، واعداد خطة اتصالية للتحسيس بأهمية ترشيد استهلاك المياه.



