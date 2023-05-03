بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، رئيس مجلس نواب الشعب يلتقي وفدا من الإعلاميين

بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، استقبل رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة، اليوم الاربعاء في قصر باردو، مجموعة من الإعلاميين المهتمين بالشأن البرلماني.



وجدّد رئيس مجلس نواب الشعب بالمناسبة، تقديم تهانيه الى كل الأسرة الإعلامية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، مؤكّدا ما يكتسيه هذا الاحتفال من أهمية في ضوء المكانة التي تحظى بها حرية الرأي والتعبير كمكسب يجب صونه وتعزيزه والحفاظ عليه، وفق بلاغ صادر عن مجلس النواب.



وأبرز حرص المجلس على مناصرة الاعلاميين للاضطلاع بدورهم على الوجه الأفضل، بما يضمن التواصل المستمرّ بينهم وبين المؤسسة البرلمانيّة.



وعبّر بودربالة عن ترحابه بالرّأي والرّأي المخالف، موضحًا أهميّة التعبير عن الرأي المعارض على نحو يتيح التعرّف على النقائص والعمل على تداركها.



وأشار من جهة أخرى، الى ما تضمّنه النظام الدّاخلي من قواعد تنظّم علاقة مجلس نواب الشعب بالإعلام، مبيّنا تبنّي المجلس لمقاربة تشاركية سيتم على أساسها وضع ضوابط بالاتفاق مع الأسرة الاعلامية.



وكان هذا اللقاء مناسبة لحوار ودّي جمع الصحفيين برئيس المجلس والقائمين على العلاقة مع الاعلام بالمؤسسة البرلمانية. وثمّن المتدخّلون هذه البادرة واعتبروها مؤشرا إيجابيا وفرصة لطرح بعض النقاط التنظيميّة، وتقدّموا بمقترحات لمزيد تطوير ظروف المواكبة الإعلامية.



