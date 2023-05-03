مصرف الزيتونة: السيطرة على الحريق الذي نشب بالمقر الاجتماعي من قبل الحماية المدنية

جاء في بلاغ نشر على الصفحة الرسمية لمصرف الزيتونة أنه تمت السيطرة على الحريق الذي نشب بمقره الاجتماعي من قبل الحماية المدنية، ولا وجود لأية اضرار بشرية ولم يحدث أي خلل في نظام المعلومات باستثناء بعض الأضرار المادية التي خلّفها الحريق بالمبنى.



وأكد المصرف لحرفائه السير العادي للعمليات المصرفية بجميع فروعه، وسلامة جميع وثائق ومعطيات الحرفاء.



ونشب عشيّة اليوم الأربعاء، حريق هائل بالمقرّ الرئيسي لمصرف الزيتونة بجهة الكرم الضاحية الشمالية للعاصمة، اندلع من الطابق الأرضي وتسرّب إلى باقي الطوابق عن طريق الواجهة الأماميّة حسب ما ذكره الناطق الرسمي باسم الحماية المدنية معز تريعة ل/وات/



ومن جهته، أفاد الناطق الرسمي للنيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، محمد زيتونة، انه تمت مباشرة محضر بحث عدلي وتعهيد الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بإدارة الشرطة العدلية قصد الوقوف على حقيقة واسباب وملابسات نشوب الحريق.



