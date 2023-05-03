روني الطرابلسي: جربة تتطلع لاستقبال نحو 7 آلاف زائر انطلاقا من مساء غد الخميس خلال الزيارة السنوية لمعبد الغريبة

كشف الوزير الأسبق للسياحة والصناعات التقليدية روني الطرابلسي، ان جزيرة جربة تتطلع لاستقبال عدد استثنائي من الوافدين خلال الزيارة السنوية لمعبد الغريبة، التي تنطلق مساء غد الخميس 4 ماي 2023، قد يصل الى 7 الاف سائح.



وتوقع الطرابلسي في تصريح لـ (وات)، الاربعاء، ان يتجاوز عدد الزوار الرقم المسجل خلال الموسم الماضي والبالغ 4 آلاف زائر مشيرا الى أن نسبة الحجوزات بالوحدات الفندقية بلغت 100 بالمائة وسط توفر كل الظروف الأمنية واللوجيستية وخاصة النقل الجوي لانجاح هذه التظاهرة.

ولاحظ أن هذا الموسم سيستقطب، على غير العادة، زوارا من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة الى جانب أعداد هامة من فرنسا وايطاليا وتونس، وفق ما أكدته وكالات الأسفار.

وتتواصل الزيارة السنوية لمعبد الغريبة اليهودي بجربة الى غاية 9 ماي 2023، وتقام الزيارة الرسمية (الخرجة) على امتداد يومي 8 و9 ماي 2023، باعتبارهما أهم ايام التظاهرة.

وأبرز الطرابلسي أهمية زيارة الغريبة في تنشيط الحركة السياحية واضفاء ديناميكية اقتصادية على جزيرة جربة ومختلف الجهات التونسية، مشيرا الى تنامي طلبات الزوار على القيام برحلات سياحية منظمة وزيارات في الجزيرة وفي بعض الولايات الساحلية على غرار سوسة.

ويعتبر معبد الغريبة بجزيرة جربة، الأقدم في القارة الافريقية ومن ضمن أقدم المعابد اليهودية في العالم (2600 سنة). وقد أدرج ضمن 31 موقع ومعلم تمّ تضمينها بملفّ إدراج جزيرة جربة في التراث العالمي.

وتعدّ الزيارة السنوية لمعبد الغريبة فضاء لتبادل الثقافات ولتجسيد روح التعايش والسلام علما وان مراسم هذه الزيارة قد توقفت لمدة سنتين بسبب جائحة كورونا.



